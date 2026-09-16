Sodišče naj bi v kratkem zaslišalo Roberta Goloba

Po poročanju portala N1 naj bi se po skoraj letu dni zgodil premik v zadevi Bobnar. Prvak Gibanja Svoboda Robert Golob naj bi namreč kmalu stopil pred sodnika; narok za njegovo zaslišanje naj bi bil sklican za konec septembra ali začetek oktobra.
Državni zbor je pred tem odločil, da Golobu imunitete v primeru ne podeli; nekdanji premier se sicer nanjo ni skliceval.
Gre za primer, povezan z nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar v času Golobove vlade. Golob se sooča z očitki, da naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje. Specializirano državno tožilstvo meni, da za očitano kaznivo dejanje obstaja utemeljen sum.
Prvak Svobode sicer vabila na zaslišanje še ni dobil. Kot dodaja portal, bo Golob, če se bo sodišče po njegovem zaslišanju odločilo za uvedbo sodne preiskave in bo stekel kazenski postopek, dobil status obdolženca.
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