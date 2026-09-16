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Slovenija

Sodišče naj bi v kratkem zaslišalo Roberta Goloba

Ljubljana, 16. 09. 2026 18.22 pred 31 minutami 1 min branja 14

Avtor:
M.P.
Vlada v senci

Po skoraj letu dni naj bi prvi mož Gibanja Svoboda in nekdanji premier Robert Golob stopil pred sodnika. Njegovo zaslišanje v zadevi Bobnar naj bi potekalo konec septembra ali v začetku oktobra.

Po poročanju portala N1 naj bi se po skoraj letu dni zgodil premik v zadevi Bobnar. Prvak Gibanja Svoboda Robert Golob naj bi namreč kmalu stopil pred sodnika; narok za njegovo zaslišanje naj bi bil sklican za konec septembra ali začetek oktobra.

Državni zbor je pred tem odločil, da Golobu imunitete v primeru ne podeli; nekdanji premier se sicer nanjo ni skliceval.

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Gre za primer, povezan z nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar v času Golobove vlade. Golob se sooča z očitki, da naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje nedovoljenega dajanja daril za nezakonito posredovanje. Specializirano državno tožilstvo meni, da za očitano kaznivo dejanje obstaja utemeljen sum.

Prvak Svobode sicer vabila na zaslišanje še ni dobil. Kot dodaja portal, bo Golob, če se bo sodišče po njegovem zaslišanju odločilo za uvedbo sodne preiskave in bo stekel kazenski postopek, dobil status obdolženca.

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KOMENTARJI14

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vzorčen primer
16. 09. 2026 19.15
Zdaj pa naj povedo poimensko kdo vse v policiji je sodeloval pri tem in koga vse so odstranili po željah posameznikov.
Odgovori
0 0
Hudi časi
16. 09. 2026 19.09
Upam, da se sojenje začne kmalu. Golob, Mijić, celotna posadka NSi...
Odgovori
+1
1 0
Morgoth
16. 09. 2026 19.04
To je pesek v oči poštenim Slovencem, Senčni kralj ima itak svoje v sodstvu.
Odgovori
+2
3 1
Hudi časi
16. 09. 2026 19.07
Kaj šele princ teme. Njemu vse zastara.
Odgovori
+1
2 1
Artechh
16. 09. 2026 18.57
Mal Doba rabi da se prizemlji
Odgovori
+3
4 1
Hudi časi
16. 09. 2026 19.08
Dob zaradi daril? Kam bi potem moral iti Mijić?
Odgovori
+0
1 1
Andrej 007
16. 09. 2026 18.57
Nova priložnost vrhuuunskega managerja za laganje in nakladanje...
Odgovori
+4
4 0
aikismeh
16. 09. 2026 18.56
Naslednji dopust na Dobu.
Odgovori
+3
3 0
Bodica
16. 09. 2026 18.51
Kdaj bo pa sodišče našlo kaj časa in zaslišalo princa teme, podpornika genocida in trgovca z (s smrtjo) orožjem, ki ga je ukradel državi Sloveniji.
Odgovori
-3
7 10
genius2013
16. 09. 2026 18.57
Na genocid se pa rdeči res spoznate od konca Ww2..
Odgovori
+3
4 1
Artechh
16. 09. 2026 18.58
Golob je princ sence tako da….
Odgovori
+3
3 0
Smuuki
16. 09. 2026 18.59
Lastne izkušnje, polna brezna, ostanki v plastičnih zabojih. Če kdo kaj ve o genocidu so to tisti ki imajo iz tega lastne izkušnje
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+2
2 0
Hudi časi
16. 09. 2026 19.08
Če mislite rdeči, kot komunisti, so ti v SDS.
Odgovori
+0
1 1
BroNo1
16. 09. 2026 18.50
Vsak dan mi je bolj antipatičen. Njegove poteze ne pretičejo tako, vsaj po govorjenju UKZ, vrhunskemu managerju. Res je levo opran….
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+8
9 1
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