Sodišče naj bi v kratkem zaslišalo Roberta Goloba

Po poročanju portala N1 naj bi se po skoraj letu dni zgodil premik v zadevi Bobnar. Prvak Gibanja Svoboda Robert Golob naj bi namreč kmalu stopil pred sodnika; narok za njegovo zaslišanje naj bi bil sklican za konec septembra ali začetek oktobra.

Državni zbor je pred tem odločil, da Golobu imunitete v primeru ne podeli; nekdanji premier se sicer nanjo ni skliceval.