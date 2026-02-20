Naslovnica
Slovenija

Sodišče ne more vročiti obtožnice: Smodej uživa v Italiji, Franciji, Maroku

Ljubljana, 20. 02. 2026 19.50 pred 21 minutami 2 min branja 20

Avtor:
Danica Jovanović
Dušan Smodej

Potem ko so v javnost prišle zgodbe o omamljanju, fizičnem nasilju in spolnih zlorabah, ki naj bi se dogajale, afera Fotopub po treh letih in pol še vedno ostaja brez epiloga. Sodišče Dušanu Smodeju, umetniku in vodji društva, namreč še ni uspelo vročiti obtožnice, ki je pogoj za začetek sojenja. Smodej pa medtem na družbenih omrežjih redno objavlja, kako še naprej ustvarja in živi v tujini – med drugim v Italiji, Franciji in Maroku.

Nekoč je bil nad prostori na Tivolski cesti v Ljubljani napis Fotopub, ki je naznanjal kulturno in umetniško ustvarjanje istoimenskega društva. Danes je od napisa ostala zgolj beseda "obup". Da so obup tudi nekateri sodni procesi, pa je v zadnjem času kritičen del javnosti.

Okrožnemu sodišču v Ljubljani namreč Dušanu Smodeju, nekdanjemu vodji društva, že leto dni ni uspelo vročiti obtožnice, ki ga bremeni spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb.

In medtem Smodej na družbenih omrežjih deli utrinke iz tujine. Lanskega maja se je oglasil s filmskega festivala v Cannesu, pred tem je, kot je razvidno iz fotografij, čas preživljal v Maroku, minulo poletje v Provansi. Fotografijo je objavil tudi iz Švice.

Dušan Smodej v tujini
Dušan Smodej v tujini
FOTO: POP TV

Domnevne žrtve pa ta čas ostajajo brez epiloga. Leta 2022 so policisti v prvih fazah preiskave pregledali več kot 5000 anonimnih objav domnevnih žrtev. "Ja, jaz sem ena tistih, ki me je privezal na radiator. V pijačo mi je dal GHB. Kljub temu da sem ga prosila, naj me izpusti, sem se zbudila z njegovim k..... v sebi," se je glasil zapis le ene.

Smodej je v času, ki je sledil izbruhu afere, nadaljeval z ustvarjanjem v tujini. V Italiji se je lani celo potegoval za nagrado mladim umetnostnim kritikom. Organizatorji so sicer po protestih slovenskih kulturnih delavcev Smodeja s seznama umaknili.

A kako je možno, da sodišče Smodeju obtožnice še ni uspelo vročiti, čeprav so kraji njegovega bivanja javno dostopni na družbenih omrežjih?

Preberi še Afera Fotopub: proti Smodeju vložena obtožnica

Na okrožnem sodišču v Ljubljani pisno pojasnjujejo, da zadeva ostaja v fazi vročanja obtožnice in da trenutno potekajo aktivnosti sodišča v zvezi s tem. Ker pa gre za odprt postopek, dodatnih informacij ne smejo podati.

Običajni postopki sicer vključujejo sodelovanje s tujimi organi. Če je tudi to neuspešno, pa lahko po besedah odvetnika Odvetniške družbe Čeferin Tiborja Gregla sodišče oceni, "da se očitno izogiba kazenskemu postopku in v ta namen bodisi odredi pripor iz razloga navzočnosti obdolženca na glavni obravnavi bodisi iz razloga begosumnosti in na podlagi tega tudi mednarodno tiralico".

Ti koraki so večkrat dolgotrajni, vendar pa zastaranje postopka ne teče v primerih, če obdolžencu dokažejo, da je sam kriv za nedosegljivost.

Društvo Fotopub je bilo sicer izbrisano iz poslovnega registra 28. februarja lani – isti dan, ko je bila zoper Smodeja vložena obtožnica. Po javno dostopnih podatkih Dušan Josip Smodej trenutno nima odprtega nobenega drugega društva, s. p.-ja ali podjetja.

fotopub dušan smodej obtožnica sodišče zlorabe

KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delavec_Slo
20. 02. 2026 20.12
Aja, meni pa izvršbo brez priblema!
Odgovori
+1
1 0
Slovener
20. 02. 2026 20.11
Kako se nam lepo smejčka !
Odgovori
+1
1 0
zmerni pesimist
20. 02. 2026 20.10
Kaj pa tiralica
Odgovori
0 0
Vesela Jasna
20. 02. 2026 20.09
Kakšne veze ima ta predator z Levico? Lahko kdo pojasni. A je bil v stranki ali kaj?
Odgovori
-1
0 1
Groucho Marx
20. 02. 2026 20.08
Če / ko ga ustrezno sprocesirajo, bodo padale kulturbundovske glave ena za drugo. Malar je že vedel, zakaj se je suicidiral... za brezveze se ni.
Odgovori
+3
3 0
Rožle Patriot
20. 02. 2026 20.08
Tam je bila tudi Asta s svojo vrečko .. !!!
Odgovori
+3
3 0
fljfo
20. 02. 2026 20.07
Mogoče pa bodo tazpisali mednarodno tiralico, če Levici ne uspe priti v parlament v naslednjem mandatu.
Odgovori
+4
4 0
20. 02. 2026 20.06
Baje so tam večkrat videvali Asto?
Odgovori
+4
5 1
biggie33
20. 02. 2026 20.06
Pravnomočno sodbo lahko pričakujemo leta 2045..
Odgovori
+3
4 1
macolagobec
20. 02. 2026 20.02
Jah, a mednarodne tiralice pa "naši" levuharski oblastniki nočejo napisat? To kaže na totalno hipokrizijo in skorumpiranost sodstva in tožilstva!
Odgovori
+3
4 1
Bombardirc1
20. 02. 2026 20.04
Jajotu niso mogli v Sloveniji vročiti nobene pošte...
Odgovori
-2
2 4
iziizi
20. 02. 2026 20.02
Svobodno je zaśčiten
Odgovori
+3
4 1
iskriv
20. 02. 2026 20.00
Razpisat mednarodno tiralico za njim in ga bodo pripeljali na sodišče , če je to sploh v njihovem interesu ?
Odgovori
+5
5 0
nick73
20. 02. 2026 20.05
Naša sodišča delajo po navodilih iz ozadja in v tem primeru se bodo obnašala enako kot pri Zokijevi farmacevtki. Če bi zdajle pred volitvami tega lumpa privili in bi v javnost prišle kakšne fotke, kjer se skupaj z Mesecem zabavata s puncami privezanimi za radiator, bi bilo konec z Levico.
Odgovori
+2
2 0
FreedomMan
20. 02. 2026 19.59
Ta baraba ima očitno veze z epsteinovci v tujini in doma
Odgovori
+5
5 0
Levi so barabe
20. 02. 2026 19.58
Ste se novinarji le spomnili? Ampak čakal sem da omenite Levico, pa je niste...
Odgovori
+6
7 1
FlatyEric
20. 02. 2026 20.00
Eeeee, to pa ne. Levičar levičarja že ne bo pljuval.
Odgovori
+5
6 1
peresni
20. 02. 2026 19.56
Kar je Janez naučil Slovence...v to se družba spreminja.
Odgovori
-5
1 6
macolagobec
20. 02. 2026 20.03
Janezek in farški tega ne učijo. To je levuharska zdegenerirana dekadenca.
Odgovori
+4
4 0
brezveze13
20. 02. 2026 19.55
a to je slovenski epstein kamor je zahajal tudi mesec
Odgovori
+5
7 2
bibaleze
