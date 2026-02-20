Sodišče ne more vročiti obtožnice: Smodej uživa v Italiji, Franciji, Maroku

Nekoč je bil nad prostori na Tivolski cesti v Ljubljani napis Fotopub, ki je naznanjal kulturno in umetniško ustvarjanje istoimenskega društva. Danes je od napisa ostala zgolj beseda "obup". Da so obup tudi nekateri sodni procesi, pa je v zadnjem času kritičen del javnosti. Okrožnemu sodišču v Ljubljani namreč Dušanu Smodeju, nekdanjemu vodji društva, že leto dni ni uspelo vročiti obtožnice, ki ga bremeni spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. In medtem Smodej na družbenih omrežjih deli utrinke iz tujine. Lanskega maja se je oglasil s filmskega festivala v Cannesu, pred tem je, kot je razvidno iz fotografij, čas preživljal v Maroku, minulo poletje v Provansi. Fotografijo je objavil tudi iz Švice.

Dušan Smodej v tujini FOTO: POP TV

Domnevne žrtve pa ta čas ostajajo brez epiloga. Leta 2022 so policisti v prvih fazah preiskave pregledali več kot 5000 anonimnih objav domnevnih žrtev. "Ja, jaz sem ena tistih, ki me je privezal na radiator. V pijačo mi je dal GHB. Kljub temu da sem ga prosila, naj me izpusti, sem se zbudila z njegovim k..... v sebi," se je glasil zapis le ene. Smodej je v času, ki je sledil izbruhu afere, nadaljeval z ustvarjanjem v tujini. V Italiji se je lani celo potegoval za nagrado mladim umetnostnim kritikom. Organizatorji so sicer po protestih slovenskih kulturnih delavcev Smodeja s seznama umaknili. A kako je možno, da sodišče Smodeju obtožnice še ni uspelo vročiti, čeprav so kraji njegovega bivanja javno dostopni na družbenih omrežjih?