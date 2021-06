Sodišče odločilo: Sprememba imena Titove ceste v Radencih se odpravi

Ustavno sodišče je v postopkih za oceno ustavnosti in zakonitosti odločilo, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci odpravi. Do drugačne ureditve se za poimenovanje sporne ulice tako uporablja Odlok o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci brez spremembe, ki jo je povzročila uveljavitev predpisa iz prve točke izreka te odločbe, so sporočili z Ustavnega sodišča. Kot so zapisali, je sodišče sklep o tem, da se odlok odpravi, sprejelo s sedmimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Jaklič in Šorli.

Sodišče zavrglo županovo zahtevo za oceno ustanovnosti in zakonitosti referenduma

Občinski svet Radenci je vložil tudi zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti vsebine zahteve za razpis lokalnega referenduma na Ustavno sodišče. Občinski svet je namreč menil, da je referendumsko vprašanje protiustavno, ker odlok, s katerim so spremenili ime Titove ceste v Cesto slovenske osamosvojitve, odpravlja protiustavno stanje – poimenovanje ulice v Občini Radenci (v nadaljevanju Občina) kot Titove ceste – njegova zavrnitev na referendumu pa bi protiustavno stanje ponovno vzpostavila. Ustavni sodniki so odločili, da zahteva ne izpolnjuje procesnih pogojev za obravnavo in jo je Ustavno sodišče zato zavrglo.

Sodnikdr. dr. Jaklič (Oxford ZK, Harvard ZDA) je pri tem podal ločeno odklonilno mnenje, da gre za protiustavni namen in pravni interes: "Pobudniki, ki izpodbijajo veljavnost postopka, v katerem so organi občine spremenili poimenovanje ulice iz Titove ceste v Cesto slovenske osamosvojitve, po moji oceni nimajo pravnega interesa. Dosegli bi radi razveljavitev preimenovanja in s tem, da bi se ulica še naprej imenovala Titova cesta. Takšno ime, ki je med drugim tudi simbol masovnih zločinov proti človečnosti, prizadene človekovo dostojanstvo žrtev in njihovih bližnjih potomcev ter vsakogar z občutkom minimuma morale in odgovornosti do sočloveka. Poimenovanje ulice s takšno vsebino ni skladno z ustavo svobodne demokratične družbe. Zato tudi tisti, ki z namenom ohranitve takšnega poimenovanja (protiustavni namen) izpodbija veljavnost postopka spremembe imena, nima pravnega interesa."

Spomnimo

Občinski svet v Radencih je namreč dosedanjo Titovo cesto preimenoval v Cesto osamosvojitve Slovenije. Z občine so takrat sporočili, da je preimenovanje sprejeto ob 30-letnici samostojne Slovenije in 30. obletnici plebiscita, s katerim smo odločili, da bo Slovenija samostojna država.

Pobudniki so izpodbijali preimenovanje ulice, ker da župan ni ustrezno objavil predloga za začetek postopka o preimenovanju ulice in ker je bil sprejet v nasprotju z zakonom o lokalni samoupravi, ker so pobudniki vložili pobudo za razpis naknadnega referenduma. Zato so predlagali, naj sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje odloka, saj bi njegova izvršitev pomenila nastanek obveznosti zamenjave osebnih dokumentov in hišnih številk, kar naj bi povzročilo stroške in zmedo med stanovalci ulice, hkrati pa bi poslovna škoda lahko nastala tudi gospodarskim subjektom, ki imajo sedež v tej ulici.