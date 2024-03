Sodišče: Odpoved pogodbe nekdanjemu sindikalistu nezakonita

Poslovodstvo Premogovnika Velenje je Bećareviću očitalo kršitev bolniškega staleža. Premogovnik je namreč najel detektiva, da je sindikalista med dolgotrajno bolniško odsotnostjo zasledoval ter beležil njegove izhode in gibanje. Vodstvo rudnika mu je očitalo opravljanje vsakdanjih aktivnosti, kot je npr. obisk trgovine ali banke, predvsem pa sindikalnih aktivnosti, ki jih je Bećarević v skladu s svojimi zdravstvenimi zmožnostmi vestno opravljal še naprej. Med drugim si je tako prizadeval za pravico do dostojne malice z zbiranjem podpisov na peticiji in dvakrat podal izjavo za javnost v imenu Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES).

V SDRES so pozdravili odločitev sodišča, a so dodali:"Kljub tej sodni zmagi ostaja grenak priokus, saj je delodajalec z nezakonito odpovedjo sindikalistu hudo onemogočil sindikalno delovanje in vsem zaposlenim poslal zelo jasno sporočilo: Če boste aktivno nasprotovali potezam delodajalca tudi pri tako osnovni stvari kot je prehrana, boste deležni povračilnih ukrepov."

Sindikat bo zato v četrtek pred Premogovnikom Velenje podal izjavo o tem primeru in na splošno o problematiki zakonodaje, ki dopušča nezakonite odpovedi, pri katerih je delavec do sodne zmage prepuščen samemu sebi, so sporočili.

Za odziv na odločitev celjskega sodišča, da je bila odpoved nezakonita, smo se obrnili tudi na odvetnike, ki zastopajo podjetje. Na odgovor še čakamo.