Sodišče odpravilo globe zoper udeležence dobrodelne prireditve OKS v hotelu Union

Takšno odločitev je sodišče sprejelo za več udeležencev dobrodelne prireditve Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) pred dvema letoma, so povedali v odvetniški pisarni Kos, Štumpfl in partnerji, ki jih je zastopala. Njihovih imen v odvetniški pisarni ne razkrivajo, pojasnili pa so, da so bile odločitve sodišča enake, v kolikor zahteve za sodno varstvo ni zavrglo iz procesnih razlogov.