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Slovenija

Sodišče Požarju odredilo, da odstrani posnetek Luke Mesca

Ljubljana, 10. 11. 2026 15.55 pred 44 minutami 2 min branja 34

Avtor:
M.S.
Bojan Požar

Okrajno sodišče v Ljubljani je izdalo začasno odredbo, s katero je Bojanu Požarju naložilo odstranitev objave s posnetkom Luke Mesca v njegovem stanovanju. Mesec je zaradi posnetka pred dnevi podal predlog za kazenski pregon Požarja.

Bojan Požar je posnetek, ki naj bi bil posnet z dronom in na katerem Luka Mesec s telefonom snema dron in nato nekoga pokliče, objavil na družbenem omrežju X. Zapisal je, da ga je prejel po elektronski pošti skupaj s ponudbo za odkup drugih videoposnetkov Mesca.

Po objavi posnetka je Mesec policiji podal predlog za kazenski pregon Požarja.

Kot so zdaj sporočili iz Levice, je okrajno ljubljansko sodišče odločilo, da mora Požar odstraniti posnetek, ki je nastal s snemanjem skozi okno stanovanja, in sicer najpozneje v dveh urah od prejema odredbe.

Sodišče je prepovedalo tudi nadaljnje objavljanje posnetka, njegovih izsekov in slikovnih zajemov ter drugih video in slikovnih posnetkov Mesčevega zasebnega življenja v stanovanju. Za kršitev je zagrožena denarna kazen v višini 10.000 evrov, ob nadaljnjem neizpolnjevanju obveznosti pa nove, višje kazni do skupno 100.000 evrov, so pojasnili v stranki.

Luka Mesec.
Luka Mesec.
FOTO: Bobo

"V ekipi Luka za Ljubljano odločitev pozdravljamo kot pomembno zaščito pravice do zasebnosti. Politično delovanje in kandidatura na volitvah nikomur ne odvzemata pravice do varnosti in miru v lastnem domu. Snemanje skozi stanovanjska okna in razširjanje tako pridobljenih posnetkov ne smeta postati sprejemljivi del političnega življenja," so še dodali.

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Začasna odredba je izvršljiva, ugovor in pritožba njene izvršitve ne zadržita. O dokončnem zahtevku bo sodišče odločalo v nadaljnjem postopku.

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luka mesec posnetek bojan požar

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KOMENTARJI34

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gas-112
10. 11. 2026 16.39
pa sej je sam verjetn naroču snemanje, je tko al tko z vsem žaubam namazan
Odgovori
0 0
Vera in Bog
10. 11. 2026 16.39
Sodstvu je treba zaupati. Tako pišejo levi
Odgovori
0 0
gas-112
10. 11. 2026 16.39
jokica, k mamic pod kiklco
Odgovori
-1
0 1
Vera in Bog
10. 11. 2026 16.38
Gospa tovarišica Mojca Kocijančič?
Odgovori
0 0
Vera in Bog
10. 11. 2026 16.38
Poglej poglej, prvorazredni v akciji
Odgovori
+1
1 0
gregaana
10. 11. 2026 16.37
Drugače je pa posnetek ze na netu 😜😜😜
Odgovori
0 0
gregaana
10. 11. 2026 16.36
Zanimivo nisem prosti sodiščem itd ampak kako je mozno da se je tako hitro odločilo,pri nekaterih zadevah pa vse traja leta in leta
Odgovori
+1
1 0
enapi
10. 11. 2026 16.35
Neverjetno kako se desni pol boji Luke. Neprecenljivo. Dejansko pa gre za politika z najmanj masla na glavi. Bolno.
Odgovori
+0
1 1
Gašper15
10. 11. 2026 16.33
Mislim da se je sam posnel potem pa posnetke poslal z tujega emaila ker mu ke mankalo pozornosti
Odgovori
+2
2 0
enapi
10. 11. 2026 16.33
Nimaš kaj nekoga privat snemat, še manj pa objavljat. Zapor brez sojenja. Dokazi so vsi na dlani.
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+1
2 1
biggbrader
10. 11. 2026 16.33
Pod Janšo še sodišča delajo, ne samo vlada.
Odgovori
-1
0 1
Julijann
10. 11. 2026 16.33
Vau, potem pa govorimo, da sodišča ne delajo. Še kako ažurni so, kadar tisti " tapravi" vložijo kazensko ovadbo. Sicer pa, smešno vse skupaj s tem posnetkom Mesca. Le kdo ga je snemal in ponujal te posnetke naprej? Hm, težko vprašanje.
Odgovori
+0
1 1
ptuj.si
10. 11. 2026 16.32
Saj sodišče lahko dela hitro če hoče???
Odgovori
-1
1 2
biggbrader
10. 11. 2026 16.32
Požar, kar meni pošlji, bom jaz dal gor.
Odgovori
-1
1 2
M1111
10. 11. 2026 16.30
Neverjetno kako so hitri s preklicem te slikovne objave, ker druge sodne zadeve stojijo v neskončno. 🤔
Odgovori
+0
1 1
Arlo
10. 11. 2026 16.30
Mesec je sedaj postal fini gospod. Ščiti ga sodišče.
Odgovori
+0
2 2
Slavko BabIč
10. 11. 2026 16.30
bojanček nimaš več atija, ko si zafural 3podjetja in naredil dolgove in nisi šel sedet!
Odgovori
-1
1 2
janez horvat
10. 11. 2026 16.29
So že kaznovali tiste, ki so snemali Kokotovo? Ali Janšo doma?
Odgovori
+4
6 2
Slavko BabIč
10. 11. 2026 16.36
kokotka je pa res za snemanje! za na tekmovanje sussex perjadi!
Odgovori
0 0
Majzelj
10. 11. 2026 16.28
Saj posnetki niso dokazi, tako kot pri farmacevtki in podobnih primerih.
Odgovori
+2
3 1
akola
10. 11. 2026 16.24
Presenetljivo hitra reakcija sodišča, ko gre za "naše".
Odgovori
+6
8 2
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