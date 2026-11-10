Sodišče Požarju odredilo, da odstrani posnetek Luke Mesca

Bojan Požar je posnetek, ki naj bi bil posnet z dronom in na katerem Luka Mesec s telefonom snema dron in nato nekoga pokliče, objavil na družbenem omrežju X. Zapisal je, da ga je prejel po elektronski pošti skupaj s ponudbo za odkup drugih videoposnetkov Mesca.

Po objavi posnetka je Mesec policiji podal predlog za kazenski pregon Požarja.

Kot so zdaj sporočili iz Levice, je okrajno ljubljansko sodišče odločilo, da mora Požar odstraniti posnetek, ki je nastal s snemanjem skozi okno stanovanja, in sicer najpozneje v dveh urah od prejema odredbe.

Sodišče je prepovedalo tudi nadaljnje objavljanje posnetka, njegovih izsekov in slikovnih zajemov ter drugih video in slikovnih posnetkov Mesčevega zasebnega življenja v stanovanju. Za kršitev je zagrožena denarna kazen v višini 10.000 evrov, ob nadaljnjem neizpolnjevanju obveznosti pa nove, višje kazni do skupno 100.000 evrov, so pojasnili v stranki.