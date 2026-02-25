Naslovnica
Slovenija

Sodišče oprostilo Bojana Petana in soobtožene v zadevi Terme Čatež

Koper, 25. 02. 2026 13.47

Avtor:
Ne.M. STA
Bojan Petan

Na koprskem okrožnem sodišču so 12 let po prvih preiskavah končali sojenje predsedniku uprave DZS in direktorju Term Čatež Bojanu Petanu in trem soobtoženim domnevne zlorabe položaja pri lastninjenju Term Čatež. Okrožna sodnica Meri Mikac je vsem štirim izrekla oprostilno sodbo, tožilstvo pa je napovedalo pritožbo.

Dokazni postopek na sojenju Bojanu Petanu, Bogdanu Pušniku, direktorju borznoposredniške hiše Medvešek Pušnik, Marku Ignjiću iz družbe Nisa in Matjažu Satlerju, zastopniku M. B. Satler (zdaj MS Invest) se je končal minuli teden.

Specializirano tožilstvo je Petanu očitalo dve kaznivi dejanji zlorabe položaja, ki naj bi ju med letoma 2007 in 2008 storil kot nadzornik v družbi Terme Čatež in predsednik nadzornega sveta Marine Portorož, ostali trije pa naj bi mu pri tem pomagali. Za Petana je predlagalo sedem let enotne zaporne kazni in denarno kazen, za Satlerja pet let enotne zaporne kazni in denarno kazen, za Pušnika in Ignjića pa po tri leta zapora.

Petan naj bi po obtožnici ob usklajenem delovanju ostalih in z njimi povezanih družb dosegel, da je skupščina Term Čatež sprejela sklep o umiku lastnih delnic, čeprav je uprava družbe preigravala tudi možnost prodaje teh delnic. Ko se je krog sklenil, je DZS pridobila za 4,06 odstotka večji lastniški delež in s tem ohranila delež glasovalnih pravic.

Bojan Petan
Bojan Petan
FOTO: Bobo

Družba Terme Čatež je po sklepu skupščine lastne delnice kupila od dveh hčerinskih družb, Marine Portorož in Turističnega podjetja Portorož. Ker pa ni imela sredstev za ta nakup, je od obeh hčerinskih družb najela 31 milijonov evrov posojila. Sporno pa naj bi bilo tudi posojilo, ki ga je Marina Portorož dala družbi M. B. Satler, s katerim je ta kupila obveznice družbe Delo Prodaja. Te je kasneje prodala nazaj Marini, po oceni tožilstva po previsoki ceni.

Odvetniki obtoženih so sodnici predlagali, da izreče oprostilno sodbo, saj so prepričani, da dokazni postopek ni potrdil očitkov iz obtožnice.

Sodnica je temu sledila ter vsem štirim obtoženim danes izrekla oprostilno sodbo. Državna tožilka je že napovedala pritožbo.

sandi101
25. 02. 2026 15.01
Drugi Bavčar le kje se danes skriva, vse tiho kot ponavadi... Najbrž igra tenis na Maldivih.
Odgovori
+1
1 0
Prelepa Soča
25. 02. 2026 15.00
Zopet bodo šli miljoni iz žepov državljanov, ker so sodniki "napačne" obsodili. Kaj pa, če bi taki "nesposobni" sodniki tožbe takih ljudi, plačevali iz svojega premoženja, morda bi se bolj potrudili?
Odgovori
+1
1 0
M_teoretik
25. 02. 2026 14.59
Je Vizjak očitno dobr trl " lešnike"!?
Odgovori
+1
1 0
jonasz
25. 02. 2026 14.52
Itak od Slo krivosodja za njihove leve elite in tajkune nisem niti pričakoval nič drugega!!! dokler ne bo resne reforme pravosodja in čistke starih Kučanovih partizank-ov bodo levi Forum 21 še naprej pokradli vse dokler ne bo več ničesar!
Odgovori
+2
3 1
wsharky
25. 02. 2026 14.48
ta Meri je zihe lepo pokasirala in ima brezplačno uporabo 3 tedne na leto vseh storitev, ki jih nudijo terme
Odgovori
+4
4 0
rogla
25. 02. 2026 14.47
Ali je vse to normalno? Barabe so oproščene kriminala!
Odgovori
+5
5 0
tech
25. 02. 2026 14.46
Slovenija, več kot kradeš, več veljaš. Kjer zgkeda so samo bedaki pošteni in revni.
Odgovori
+4
4 0
Renee Nicole Good v spomin
25. 02. 2026 14.46
logično...sdsesovec vizjak je sodnikom strl jajca...
Odgovori
+1
4 3
jonasz
25. 02. 2026 14.55
Petan je drugače levak LDS član in Kučanov ex forum21 kolega!!!
Odgovori
+2
2 0
Bagzii
25. 02. 2026 14.38
Če so bili oproščeni potem niso "sokrivci". Ko bo sodba pravnomočna, če bodo bivši soobdolženi, če pa ne pa bodo sokrivi.
Odgovori
+0
1 1
biggie33
25. 02. 2026 14.38
Slovenija ni pravna drzava, ampak mafijska država!!
Odgovori
+10
10 0
ZMERNI DESNIČAR
25. 02. 2026 14.40
Zadnji čas da se osvobodimo tudi uradno ne smo na papirju
Odgovori
+3
4 1
Maki3322
25. 02. 2026 14.28
A to so glupi davki?????????
Odgovori
+1
2 1
ho?emVšolo
25. 02. 2026 14.28
Pa so strli ...
Odgovori
+2
2 0
ZMERNI DESNIČAR
25. 02. 2026 14.25
Mislite, da mu je to, ker je plaval v LDS vodah kaj pomagalo ? pomoje ja kar, če plavaš v pravih vodah si hitro oproščen
Odgovori
+11
12 1
Paranormal cracktivity
25. 02. 2026 14.18
Spet so jajca trli sodnikom
Odgovori
+11
11 0
kovanec
25. 02. 2026 13.58
Sodišče je oprostilo B.P. in sokrivce??????????? Potem je treba sankcionirati sodnike.
Odgovori
+15
15 0
kovanec
25. 02. 2026 14.00
"Soobtožene" je pa nekaj drugega kot "sokrivce"
Odgovori
+3
4 1
bibaleze
