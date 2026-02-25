Sodišče oprostilo Bojana Petana in soobtožene v zadevi Terme Čatež

Dokazni postopek na sojenju Bojanu Petanu, Bogdanu Pušniku, direktorju borznoposredniške hiše Medvešek Pušnik, Marku Ignjiću iz družbe Nisa in Matjažu Satlerju, zastopniku M. B. Satler (zdaj MS Invest) se je končal minuli teden.

Specializirano tožilstvo je Petanu očitalo dve kaznivi dejanji zlorabe položaja, ki naj bi ju med letoma 2007 in 2008 storil kot nadzornik v družbi Terme Čatež in predsednik nadzornega sveta Marine Portorož, ostali trije pa naj bi mu pri tem pomagali. Za Petana je predlagalo sedem let enotne zaporne kazni in denarno kazen, za Satlerja pet let enotne zaporne kazni in denarno kazen, za Pušnika in Ignjića pa po tri leta zapora.

Petan naj bi po obtožnici ob usklajenem delovanju ostalih in z njimi povezanih družb dosegel, da je skupščina Term Čatež sprejela sklep o umiku lastnih delnic, čeprav je uprava družbe preigravala tudi možnost prodaje teh delnic. Ko se je krog sklenil, je DZS pridobila za 4,06 odstotka večji lastniški delež in s tem ohranila delež glasovalnih pravic.