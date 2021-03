Sodišče oprostilo Igorja Laha in soobtožene

Poleg Igorja Laha, nekdanjega lastnika družbe Liko Vrhnika, je tožilstvo na zatožno klop posadilo še nekdanje direktorje v Liku Iztoka Svetina (Liko Pohištvo, Liko Vrata in Liko Trade), Danila Peteha (Liko Vrhnika) in Albina Rožmana (Liko Pohištvo in Liko Natur) ter nekdanjega lastnika in direktorja družbe Preudarna firma Marjana Vukosava.

Laha je bremenilo treh kaznivih dejanj oškodovanja upnikov ter pranja denarja, Svetina in Rožmana oškodovanja upnikov, Peteha pranja denarja, Vukosavu pa je poleg pranja denarja očitalo še tri dejanja oškodovanja upnikov. Obtožbo za kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin je tožilstvo umaknilo, zato je sodišče v tem delu izdalo zavrnilno sodbo, piše današnje Delo.

Vrhniška družba Liko je leta 2007 uradno prešla v Lahovo last, takrat je imela za več kot 27 milijonov evrov premoženja in kar 15 milijonov evrov kapitala. Po začetku gospodarske in finančne krize, ko je dokončno ugasnila proizvodnja, je Liko posloval z visoko izgubo in na koncu ostal praktično brez vsega premoženja.