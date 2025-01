Sodišče osumljencem za umor na Brdu podaljšalo pripor za dva meseca

Okrožno sodišče v Ljubljani je vsem trem osumljencem za novembrski umor na Brdu podaljšalo za dva meseca, so pojasnili na ljubljanskem okrožnem sodišču. Izdali so tudi sklep o uvedbi sodne preiskave, ki jo je zahtevalo SDT, med drugim zaradi umora in prometa s prepovedanimi drogami, vendar še ni pravnomočen, so navedli.

OGLAS

Specializirano državno tožilstvo (SDT) je zahtevo za sodno preiskavo vložilo zaradi več kaznivih dejanj, in sicer kaznivega dejanja umora v hudodelski združbi, kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog v sostorilstvu.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik







Streljanje na Poti za brdom icon-picture-layer-2 1 / 5

Sklep o uvedbi preiskave so tako izdali. Po sprejetju odločitve o uvedbi preiskave ima namreč obramba možnost, da se nanjo pritoži. Ljubljansko okrožno sodišče je sicer konec decembra zavrnilo pritožbo zoper odreditev pripora za osumljence, ki ga je preiskovalni sodnik odredil v začetku decembra. Za to se je odločil iz vseh treh pripornih razlogov, in sicer ponovitvene nevarnosti, tako imenovane koluzijske nevarnosti (vplivanje na priče, uničenje sledov) in begosumnosti. Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada so 5. decembra v Ljubljani v sodelovanju s kriminalisti uprave kriminalistične policije in policisti specialne enote pridržali tri osebe, za katere utemeljeno sumijo, da so vpletene v umor 42-letnega državljana BiH Satka Zovka.