Slovenija

Sosede motil hrup turistov, kratkoročno oddajanje stanovanj v stavbi prepovedali

Ljubljana, 17. 11. 2025 18.30

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Rene Markič
Komentarji
8

Odmeva odločitev sodišča, ki je s pravnomočno sodbo prepovedalo kratkoročno oddajanje dveh stanovanj v večstanovanjski stavbi na Bledu v kratkotrajni najem. Šlo naj bi nasploh za prvo takšno odločitev. Z novim letom stopa v veljavo nov zakon o gostinstvu, ki uvaja nove omejitve za kratkotrajno oddajanje. A najemodajalca so kaznovali že po obstoječi zakonodaji.

Lastniki stanovanj v eni od večstanovanjskih stavb na Bledu so tožili lastnika dveh stanovanj zaradi oddajanja v kratkoročni namen.

Sosedje so se sklicevali na lastninsko pravico, predvsem na hrup, za katerega so pravili, da ga je preveč in da se ponavlja v vseh delih dneva. Pri tožbi pa so bili uspešni. Višje sodišče je namreč potrdilo odločitev okrajnega sodišča.

Oddajati je začel leta 2017, za tožbo pa so se odločili pred štirimi leti. Govorili smo z dvema stanovalkama, ki nista želeli pred kamero, sta pa potrdili, da je bilo hrupa zaradi tankih sten veliko. Obe sta poudarili, da so se počutili izigrane, saj so podali soglasje za drug namen.

Soglasja naj bi namreč, kot izhaja iz tožbe, pridobil z zavajanjem. "Lahko si predstavljate, kako je živeti v bloku, kjer se turisti dnevno menjavajo. Turisti ne spoštujejo hišnega reda, turistom je malo mar za skupne prostore," o izkušnji stanovalcev pravi odvetnik Andrej Rauter

Omejitev kratkotrajnega oddajanja

Kljub novemu zakonu o gostinstvu, ki v veljavo stopi z naslednjim letom, pa so sosedje tožbo dobili z že obstoječima zakonoma. Stanovanjski zakon v 29. členu namreč pravi, da o poslih, ki presegajo okvir rednega upravljanja, odločajo etažni lastniki s soglasjem več kot treh četrtin lastnikov. 

"Razlog je po mojem mnenju v tem, da se ljudje zelo težko odločijo za tovrstne postopke, saj to pomeni, da morajo tožiti sostanovalca. Če bo dotični želel ponovno začeti izvajati to dejavnost, bo moral pridobiti soglasje po novem zakonu," pravi Rauter. 

Ta bo omejil kratkotrajno oddajanje na 60 dni letno, z možnostjo rahljanja omejitve do 270 dni. Zakon bi bil v prihodnje sicer lahko deležen še ustavne presoje.

kratkoročno oddajanje Bled sodišče hrup turizem apartmaji
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Veščec
17. 11. 2025 19.25
+2
dougoročni najem,dougoročni hrup in žur do jutranjih ur juhuhu
ODGOVORI
3 1
Vakalunga
17. 11. 2025 19.23
+5
15 Albancev v enem stanovanju, garsonjeri ostali pa plačujejo komunalo za njih, boste kaj ukrepali po tem vprašanju..
ODGOVORI
5 0
Artechh
17. 11. 2025 19.31
+1
Albancu se ne odda...
ODGOVORI
1 0
BroNo1
17. 11. 2025 19.33
+2
To se res dogaja. V sosednjem bloku je bilo v enosobnem stanovanju prijavljena dva odrasla in otrok, v resnici pa jih je bilo 9. Plus, da so eni imeli tu samo naslov zaradi ugodnosti, denar pa nosili dol. Eh daleč smo mi od urejene države, ko je lasten narod hlapec, ostali pa izkoriščajo!
ODGOVORI
2 0
Kritikizstajerske
17. 11. 2025 19.22
-2
Gorenska faušija...namesto bi kaznovali tiste ko razgrajajo kaznujejo v nasi državi tiste ki so kaj ustvarili
ODGOVORI
3 5
BroNo1
17. 11. 2025 19.18
+3
Hvala bogu, ker to res ni normalno. K nam hodi nizka klasa folka ter primitivno vedenje. Kdor jih želi naj si jih povabi k sebi domov. Podpiram odločitev sodišča!
ODGOVORI
7 4
Sixten Malmerfelt
17. 11. 2025 19.06
+1
naj meriški airbn propade!
ODGOVORI
3 2
Sixten Malmerfelt
17. 11. 2025 19.06
+4
pravilno!
ODGOVORI
6 2
