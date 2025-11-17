Sosede motil hrup turistov, kratkoročno oddajanje stanovanj v stavbi prepovedali

Lastniki stanovanj v eni od večstanovanjskih stavb na Bledu so tožili lastnika dveh stanovanj zaradi oddajanja v kratkoročni namen.

Sosedje so se sklicevali na lastninsko pravico, predvsem na hrup, za katerega so pravili, da ga je preveč in da se ponavlja v vseh delih dneva. Pri tožbi pa so bili uspešni. Višje sodišče je namreč potrdilo odločitev okrajnega sodišča.

Oddajati je začel leta 2017, za tožbo pa so se odločili pred štirimi leti. Govorili smo z dvema stanovalkama, ki nista želeli pred kamero, sta pa potrdili, da je bilo hrupa zaradi tankih sten veliko. Obe sta poudarili, da so se počutili izigrane, saj so podali soglasje za drug namen.

Soglasja naj bi namreč, kot izhaja iz tožbe, pridobil z zavajanjem. "Lahko si predstavljate, kako je živeti v bloku, kjer se turisti dnevno menjavajo. Turisti ne spoštujejo hišnega reda, turistom je malo mar za skupne prostore," o izkušnji stanovalcev pravi odvetnik Andrej Rauter.