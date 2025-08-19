Svetli način
Sodišče pod strogim nadzorom: Bergant in Cretu krivde nista priznala

Ljubljana, 19. 08. 2025 18.45 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Nuša Dekleva
Gospodarsko razstavišče pod strogim nadzorom policije. Zamaskirani policisti specialne enote, kolona policijskih vozil, po nebu pa je celo krožil helikopter. Okrepljeni varnostni ukrepi so bili posledica začetka predobravnavnih narokov za šest obtoženih zaradi umora Satka Zovka ter trgovine z drogo in orožjem. Krivde nista priznala Jaka Bergant in Roland Cretu, do konca tedna pa naj bi na sodišče stopili še preostali, med njimi tudi domnevni vodja združbe Dino Muzaferović - Cezar.

