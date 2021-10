Sodišče potrdilo diskriminacijo v slabši oceni kandidatke za specializacijo ginekologije

Ena od kandidatk za specializacijo za ginekologijo in porodništvo je v letu 2017 na razgovoru komisiji povedala, da bo pri splavu in vstavljanju materničnega vložka uveljavljala ugovor vesti. Za to bi se odločila zaradi svojih osebnih in verski prepričanj, da je zarodek živo bitje oz. človek že od spočetja, da splave občuti kot usmrtitve človeških bitij, vstavljanje materničnega vložka pa je kontracepcija, ki deluje tako, da prepreči ugnezditev oplojenega jajčeca v maternici, s čimer povzroči splav zarodka. Ob tem je še pojasnila, da je izrazila željo po delu v ambulanti, kjer se ne opravlja splavov, bolnici pa bi ob izraženi želji po materničnem vložku predlagala kakšno drugo kontracepcijo ali pa bi jo napotila k drugemu kolegu.