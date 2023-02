Sodišče potrdilo ugotovitve KPK, da je Marko Bošnjak kršil integriteto

Komisija je postopek zoper Marka Bošnjaka začela junija 2019 na podlagi zahteve Banke Slovenije za uvedbo postopka zaradi suma kršitev pričakovanega ravnanja funkcionarja na osnovi 13. člena takrat veljavnega ZIntPK. Senat komisije je novembra 2019 sprejel ugotovitve, in sicer so sklenili, da je Bošnjak deloval v nasprotju s pričakovano integriteto funkcionarja.

To je storil s tem, ko delodajalcu ob posredovanju pojasnil in dokumentacije ni želel razkriti posameznih listin oziroma omogočiti preverjanja izvirnosti listin ter podati popolnih pojasnil in informacij, s katerimi bi se nesporno in brez vsakega dvoma lahko zavrnili očitki v povezavi z domnevnimi kršitvami iz pristojnosti Fursa v povezavi s pravočasnostjo napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem ter posledično plačila navedenega davka.