Sodišče potrdilo ugotovitve KPK o kršitvah integritete župana občine Brda

"S tem je župan Mužič ravnal v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo poslovodne osebe, kar predstavlja kršitev integritete, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije," so zapisali v sporočilu KPK.

Mužič je zoper ugotovitve KPK sprožil upravni spor, konec februarja pa je KPK prejela sodbo Upravnega sodišča RS, ki je tožbo zavrnilo in v celoti potrdilo odločitev KPK tako v postopkovnem kot vsebinskem smislu. S tem so ugotovitve KPK postale pravnomočne.

V KPK so še zapisali, da bi Mužič lahko svojo skrb za zakonitost in transparentnost postopka preprosto pokazal na način, da bi za pravno zastopanje pred KPK v zadevi, ki izvira iz opravljanja njegove funkcije kot župana, najel drugega odvetnika, in ne odvetniške pisarne, ki je že zastopala občino. "Od župana kot funkcionarja se pričakuje posebna skrbnost, da z integritetnim, odgovornim in transparentnim ravnanjem predstavlja dober zgled pri odpravljanju korupcijskih tveganj in pri krepitvi integritete javnega sektorja," so dodali.