Sodišče presodilo, da gre za fiktivno odpoved; Smiljić se vrača v UKC

Delovno in socialno sodišče je v zvezi s tožbo sedaj ugotovilo, da so Urošu Smiljiću v UKC delovno razmerje odpovedali iz namišljenih razlogov oziroma zaradi ukinitve delovnega mesta, čeprav potreba po delu, ki ga je opravljal, dejansko ni prenehala, poroča časnik Delo. Smiljić, zoper katerega še poteka kazenski postopek na ljubljanskem okrožnem sodišču, je namreč na delovnem in socialnem sodišču vložil tožbo proti Univerzitetnemu kliničnemu centru (UKC) Ljubljana, v kateri zahteva, da ga ta znova zaposli.

K odpovedi, ki jo je prejel Smiljić, je v veliki meri prispeval izbruh afere s preskakovanjem čakalnih vrst in posledično negativna medijska kampanja, je še ugotovilo delovno sodišče in opozorilo, da to ni utemeljeni poslovni razlog za odpoved. Če so v UKC Ljubljana menili, da je Smiljić storil kaznivo dejanje, bi morali sprožiti postopke za odpoved iz krivdnih razlogov. Smiljić je na sodišču povedal, da je bil odpuščen zaradi medijskega pritiska ter da so bili z njegovim delom sicer vsi zadovoljni.