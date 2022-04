Sodišče pritrdilo ugotovitvam KPK o nasprotju interesov občinskega svetnika Škafarja

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v postopku, ki ga je zaključila konec leta 2020, ugotovila, da se občinski svetnik Raven na Koroškem Milan Škafar marca 2020 ni izločil iz glasovanja občinskega sveta za podelitev občinskega priznanja za dolgoletno družbeno in politično udejstvovanje v različnih organih in funkcijah v lokalni skupnosti. Kandidat za nagrado je bil namreč Škafar sam.

Po ugotovitvah KPK je bil občinski svetnik predhodno ustno in nato še pisno s pravnim mnenjem občinske uprave seznanjen, da gre pri njegovem ravnanju za nasprotje interesov na podlagi zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter da je njegova dolžnost kot funkcionarja izločiti se iz glasovanja. Ker tega ni storil, je po ugotovitvah KPK kršil določbe zakona o dolžnem izogibanju nasprotju interesov.

Škafar je zoper ugotovitve KPK vložil upravni spor, a ga je sodišče v celoti zavrnilo. Med drugim je v sodbi zapisalo, da se od funkcionarjev pričakuje, da poznajo svoje obveznosti in dolžnosti ter da poznajo določbe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, so še sporočili s KPK. V slednji še opozarjajo, da sodi glasovanje zase med najbolj tipične okoliščine, ki ustvarjajo nasprotje interesov.