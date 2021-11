Sodišče: protestno branje ustave prekršek neznatnega pomena

Nekaj 10 protestnikov se je junija lani na Trgu Republike v znak protesta proti omejevanju svobode izražanja in združevanja posedlo na tla in na glas bralo ustavo.

Pravna mreža za varstvo demokracije je na Twitterju sporočila, da je sodišče ustavilo postopek zoper Andreja Rozmana in presodilo, da je v primeru protesta na Trgu Republike, ko so protestniki na glas brali ustavo, šlo za prekršek neznatnega pomena. Sodišče je ugodilo Rozmanovi zahtevi za sodno varstvo, so zapisali.

Zapisali so, da je sodišče presodilo, da je pravica do zbiranja in združevanja ena od temeljnih ustavnih pravic, ki jo je storilec manifestiral na način, da je pred parlamentom mirno bral ustavo, s svojim ravnanjem pa parlamenta in drugih ljudi ni ogrožal.

Rozmana je v dogovoru s Pravno mrežo za varstvo demokracije zastopala odvetnica Mojca Cigale Kršinar.

Nekaj 10 protestnikov, med njimi tudi Andrej Rozman, se je junija lani na Trgu Republike v znak protesta proti omejevanju svobode izražanja in združevanja posedlo na tla in na glas bralo ustavo. Še posebej so opozorili na ustavno pravico do mirnega zbiranja.