Sodišče razsodilo v prid bolniku: zaradi zdravniške napake ima nevrološke težave

Kot poroča časnik Dnevnik, gre za primer 52-letnika iz Mirna na Krasu, ki so ga po hudi prometni nesreči avgusta 2017 najprej z rešilcem odpeljali v novogoriško bolnišnico, nato pa s helikopterjem v ljubljanski klinični center.

Obe zdravstveni ustanovi zdaj toži, češ da sta ga zdravili v nasprotju s profesionalno skrbnostjo in da sta sokrivi za težke zdravstvene posledice. Če pa bo odločitev postala pravnomočna, bo sodišče odločalo še o višini odškodnine, tožnik, ki se je letos invalidsko upokojil, pa po pisanju časnika terja dobrih 216.000 evrov.

Po nesreči je rentgen v novogoriški bolnišnici pokazal zlom drugega vratnega vretenca. Še isti dan so ga operirali v Ljubljani. Čeprav naj bi jih po operaciji opozarjal, da čuti še bolečine v prsnem košu, so to pripisali pnevmotoraksu in zlomljenim rebrom ter ga z vratno opornico odpustili v domačo oskrbo.