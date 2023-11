Sodišče razveljavilo sodbo za skupinsko posilstvo, obtoženim bo sodilo znova

Marca lani je dekle po odhodu iz ljubljanskega nočnega kluba skozi park odšlo proti avtobusni postaji, ko so k njej pristopili trije moški. Vsaj dva med njimi sta dekle posilila. A sumljivo obnašanje moških, ki so v grmovje vlekli dekle, ki se je upiralo, so na kamerah enega od ministrstev in banke v bližini parka opazili varnostniki. Na kamerah so po poročanju Večera videli, kako je eden od moških dekle na silo zvlekel v grmovje in se vrgel nanjo, ko je vstal, pa si je zapenjal hlače. Nato se je na žensko spravil še drugi moški.

Varnostniki so o tem obvestili policiste, ki so na kraju našli mlajšo žensko. Moški so takrat že odšli, a jih je Policija kasneje našla in aretirala, poleg Večera poročata še Delo in Slovenske novice.