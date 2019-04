Sodišče zaradi najema kredita pri Dijani Đuđić izreklo le opomin

Spomnimo, da jeRačunsko sodišče v predrevizijski poizvedbi pri dveh posojilih SDS ugotovilo znake prekrškov - stranka naj bi presegla dovoljeno višino zneska, bolj sporen pa je bil najem posojila v višini 450.000 evrov pri fizični osebi, Dijani Đuđić, državljanki BiH.

SDS je po mnenju Računskega sodišča s tem kršila zakon o političnih strankah in podali so obdolžilni predlog. Za vsakega od prekrškov je sicer zagrožena globa v višini od od 4200 do 21.000 evrov za stranko, za odgovorno osebo pa od 450 do 900 evrov.

A sodnica Andreja Polzelnik se je odločila zgolj za izrek opomina, poroča Nova24TV. "Po izvedenem dokaznem postopku je sodišče obema obdolžencema namesto predpisane globe izreklo opomin na podlagi prvega odstavka 21. člena ZP-1," piše v sodbi. Plačati pa morajo stroške postopka, v višini 30 evrov, “o ostalih stroških, ki ob izdaji sodbe še niso znani, pa bo sodišče odločalo s posebnim sklepom, ko bodo ti stroški znani”.

Sodišče je sicer razsodilo, da je"obdolžena Slovenska demokratska stranka odgovorna, da je kršila peti odstavek 22. člena Zakona o političnih strankah", s tem ko je Janša v imenu stranke sklenil posojilno pogodbo z Đuđićevo.Politična stranka lahko v skladu z zakonom namreč pri fizični osebi najame posojilo v višini desetkratnika povprečne bruto mesečne plače letno, ki je v obdobju januar-december 2016 znašala 1584,66 evra. To pomeni, da bi SDS lahko najela posojilo zgolj do višine 15.846 evrov - kot že omenjeno, pa je to posojilo znašalo kar 450.000 evrov.