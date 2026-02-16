Sodišče še za mesec dni podaljšalo pripor osumljenemu napada na Šutarja

Sodišče je 20-letniku pripor odredilo 17. decembra, potem ko je na prostost izpustilo 21-letnika, ki ga je policija najprej prijela v zvezi z napadom, sodišče pa je zanj odredilo pripor. Nekaj prič naj bi namreč pred preiskovalnim sodnikom povedalo, da 21-letnik ni pravi napadalec in da naj bi Aleša Šutarja v resnici udaril njegov 20-letni bratranec.

Dnevnik je sicer sredi januarja pisal, da policija preiskuje sum, da je bila ena od prič, ki je razbremenila 21-letnika in obremenila 20-letnika, podkupljena. Šlo naj bi za neuradno informacijo, ki jo je časopisu potrdilo več med seboj nepovezanih virov.