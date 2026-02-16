Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Sodišče še za mesec dni podaljšalo pripor osumljenemu napada na Šutarja

Novo mesto, 16. 02. 2026 16.58 pred 1 uro 1 min branja 26

Avtor:
STA Ti.Š.
Uklenjen moški

Okrožno sodišče v Novem mestu je 20-letnemu osumljencu napada na Novomeščana Aleša Šutarja podaljšalo pripor še za nadaljnjih 30 dni, so potrdili na sodišču. Osumljeni bo tako v priporu še najmanj do 17. marca.

Sodišče je 20-letniku pripor odredilo 17. decembra, potem ko je na prostost izpustilo 21-letnika, ki ga je policija najprej prijela v zvezi z napadom, sodišče pa je zanj odredilo pripor. Nekaj prič naj bi namreč pred preiskovalnim sodnikom povedalo, da 21-letnik ni pravi napadalec in da naj bi Aleša Šutarja v resnici udaril njegov 20-letni bratranec.

Preberi še Je bila priča v sodni preiskavi smrti Aleša Šutarja podkupljena?

Dnevnik je sicer sredi januarja pisal, da policija preiskuje sum, da je bila ena od prič, ki je razbremenila 21-letnika in obremenila 20-letnika, podkupljena. Šlo naj bi za neuradno informacijo, ki jo je časopisu potrdilo več med seboj nepovezanih virov.

Preberi še Inšpekcijski nadzor ni odkril nepravilnosti pri varovanju v LokalPatriotu

Novomeško tožilstvo kot potencialna storilca v zadevi v dveh ločenih postopkih obravnava tako 20- kot 21-letnika, so pred mesecem dni pojasnili na tožilstvu.

sodišče pripor osumljeni napad Aleš Šutar

Zaradi smernic, ki odvračajo od uživanja mesa, NSi za nujno sejo

Rupar: Podajamo se v lov za več kot štiri- ali petodstotno podporo

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI26

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Groucho Marx
16. 02. 2026 18.21
Če jim ne gre, naj pokličejo avstrijske preiskovalce.
Odgovori
0 0
Veščec
16. 02. 2026 18.08
madona,štrikajo in štrikajo,pa to
Odgovori
+2
2 0
FIRBCA
16. 02. 2026 18.05
kako je se kar osumljenec. Tako je pri nas da se mal pravniki sluzijo da se razpravlja vsaj 30x.
Odgovori
0 0
Con-vid 1984
16. 02. 2026 17.58
In potem se čudijo zakaj čedalje več mladih časti avstrijskega slikarja. Sicer pa čist preveč nesposobnega in prestrašenega babovja v feminiziranem sodstvu, čas je za evropsko šarijo.
Odgovori
+1
1 0
biggie33
16. 02. 2026 18.06
Evropska šarija, hahaha, dobra!!
Odgovori
0 0
Smuuki
16. 02. 2026 17.52
Z našim pravosodjem je nekaj hudo narobe. Nimam namena kritizirati posameznih odločitev. Nizka storilnost je pa nekaj kar je treba urediti. Sojenja v razumnem času pa naša sodišča niso sposobna. Ne vem kje je problem, vsi pa vemo da ta problem je.
Odgovori
+2
2 0
biggie33
16. 02. 2026 18.10
Pri nas je obrazložitev sodbe dolga 500 strani.. na Nizozemskem v obrazložitvi piše: "Dokazi se nahajajo v spisu", to je to.. poleg tega imamo najbolj tog sistem, čisti formalizem, brez razmišljanja.. izločajo dokaze, čim je ena manjsa nepravilnost, v drugih evropskih državah ni tako..
Odgovori
0 0
peresni
16. 02. 2026 18.12
Jaz pa razumem, kako je paradržava SD SDS razmontirana pravno državo njima v prid. Kako lahko je JJ lahko kot vsi v Evropi obsojen in sedi kjer mu je mesto na Dobu....potem pa iz zapora doseže zastaranje? Vidiš problem ali ga ne smeš?
Odgovori
-2
0 2
manga
16. 02. 2026 17.51
Vse skupaj je preveč žalostno da bi bilo smešno.Tudi Slavčevi morilci se smejijo državi,Kerinov Grm pa premore več pameti kot slovenska policija,tožilstvo in sodnija skupaj.
Odgovori
+1
1 0
biggie33
16. 02. 2026 17.45
Če jim Kamenika ni uspelo obsoditi po 30 letih.. eh, brez veze, pravosodje ne deluje, mafijska država!!
Odgovori
+4
4 0
peresni
16. 02. 2026 17.44
Ko bodo lisice na nekaj deset tistih z desnice, bomo šeie začeli varno dihati.
Odgovori
-3
1 4
Boris Kavčič
16. 02. 2026 18.01
a bejž
Odgovori
0 0
DirtySanchez
16. 02. 2026 17.41
Sodstvo deluje, sicer zelo slabo ampak deluje.🤣
Odgovori
+0
1 1
Vzorčen primer
16. 02. 2026 17.25
Če bi policija opravila delo kot je treba ne bi gledali tega teatra. Zdaj je seamo vprašanje kdo od vodij v polciji si bo upal povedat da so za j.....
Odgovori
+6
7 1
Rožle Patriot
16. 02. 2026 17.24
Še en dokaz, da Šutarjev zakon ne deluje ... Čisto nič se ne premakne !!!
Odgovori
+8
8 0
Polkavalčekrokenrol
16. 02. 2026 17.17
tole bo fajn plačano,hudičevo fajn
Odgovori
+5
6 1
Jon Bacek
16. 02. 2026 17.16
Kdaj bo osumljenec oproščen? Po volitvah? Zelo verjetno.
Odgovori
+8
10 2
Rožle Patriot
16. 02. 2026 17.19
Jah, na tvojo žalost ne bo tako, ker Holobizem ne bo zmagal .. !!!
Odgovori
+4
7 3
jablan
16. 02. 2026 17.34
saj glih zato bo da bo volilec sds na prostosti
Odgovori
-5
0 5
galeon
16. 02. 2026 17.13
Dlje ko bo v priporu več bo iztožil od države. Je popolnoma jasno, da tožilstvo nima nobenega argumentiranega dokaza, zato pa zavlačujejo. Tud oni čakajo volitve.
Odgovori
+6
7 1
Rožle Patriot
16. 02. 2026 17.06
Komu so zdaj podaljšali pripor, pravemu morilci ali napačnemu morilcu .. !!??
Odgovori
+7
8 1
boslo
16. 02. 2026 17.17
Ne vedo
Odgovori
+5
6 1
jablan
16. 02. 2026 17.35
ne vidva ne vesta
Odgovori
-3
1 4
panorama panorama
16. 02. 2026 17.06
Bravo policija
Odgovori
-3
2 5
galeon
16. 02. 2026 17.12
Pripor ni podaljšala policija. Izobrazi se.
Odgovori
+6
6 0
Rožle Patriot
16. 02. 2026 17.17
Bravo komu ?? .... Ker v tej Sloveniji niso dobili še nobenega mafijskega morilca, .... od kavaškega klana naprej .. !!!
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
Portal
To ostane z otrokom v odraslosti
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
3 znamenja, ki bodo letos dala odpoved
To lepotico ljubi Robert Hrgota
To lepotico ljubi Robert Hrgota
vizita
Portal
Kaj se zgodi z našim telesom, ko zaužijemo premalo beljakovin
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Ali lahko pitje vroče vode res pomaga pri izgubi telesne teže?
Ali lahko pitje vroče vode res pomaga pri izgubi telesne teže?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ikona praznovala že 96. rojstni dan
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Hitra sladica za zimske počitnice
5 lahkih kosil za nov začetek tedna
5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Kmetija
Ježek Sonic
Ježek Sonic
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534