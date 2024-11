Sodišče: Senad Jušić postal šef Policije na podlagi nezakonitega sklepa

"Tako sva s stranko dosegla cilj, in sicer sva dokazala, da je sklep posebne natečajne komisije, s katerim je bilo ugotovljeno, da stranka z interesom, gospod Senad Jušić, izpolnjuje natečajne pogoje in da je primerna za položaj generalnega direktorja Policije, nezakonit," na to pravi Lindavov odvetnik Gregor Verbajs .

Lindav je sicer opozarjal, da Jušić nima zahtevanih osem let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem sektorju, saj da je bil zgolj pomočnik komandirja na policijski postaji Koper in pomočnik vodje koprskih kriminalistov. Pristojni pa so ob njegovem imenovanju sprejeli tudi širšo definicijo "vodstvenih izkušenj".

Vlada vztraja pri stališču, da je bil postopek izpeljan pravilno

Državni odvetnik Jurij Groznik je za medije dejal, da vlada vztraja pri stališču, da je bil postopek izpeljan pravilno. "Glavni argument je seveda ta, da se je sodna praksa že dodobra izjasnila glede uspešnosti oziroma upravičenosti tožb neizbranih kandidatov," je navedel Groznik.

Obe strani sta med obravnavo vztrajali pri svojih navedbah. Jušićev odvetnik Uroš Leban je na obravnavi izpostavil, da je po sodni praksi imenovanje na položaj privilegij in ne pravica posameznika. Meni, da zaradi neimenovanja na položaj ne more priti do posega v pravice posameznika in tožnik zaradi tega ne more utrpeti nobene škode.