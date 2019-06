Sodišče trem tujcem, obdolženim ugrabitve Belokranjca, podaljšalo pripor

Zadeva je trenutno v fazi sodne preiskave, ki po navedbah novomeškega tožilstva še ni končana.

Trije tujci - gre za 25-letnega državljana Maroka in 18-letna Alžirca - so obdolženi, da so 8. maja v Beli krajini ugrabili domačina Miroslava Moravca, ga zvezali, strpali v prtljažnik njegovega avtomobila in se skupaj z njim odpeljali proti italijanski meji. Pred mejo naj bi avto zapustili in pot peš nadaljevali v Italijo. Tam so jih prijeli italijanski varnostni organi in jih predali slovenski policiji.