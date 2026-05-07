Slovenija

Sodišče ugodilo lastnici parcele, ta v tožbo za izkop cevi

Ljubljana, 07. 05. 2026 14.13 pred 1 uro 2 min branja 99

Avtor:
A.K. STA
Gradnja kanala C0

Upravno sodišče je v sodbi konec marca ugodilo tožbi lastnice zasebnega zemljišča na trasi kanala C0, ki je tožila državo, ker je ljubljanska upravna enota na njeni parceli v Ježici ustanovila služnostno pravico za graditev kanala C0, poroča medij Domovina. Odvetnik lastnice zemljišča napoveduje vložitev tožbe za odstranitev cevi.

Po poročanju spletnega portala Domovina je upravno sodišče tožbi lastnice zemljišča na trasi kanala C0 ugodilo zaradi nezakonite omejitve lastninske pravice, ki jo je z odločbo iz začetka junija 2022 izvršila ljubljanska upravna enota, potem ko je na zahtevo Mestne občine Ljubljana ustanovila služnostno pravico za graditev, postavitev in vzdrževanje kanala C0 na parceli v Ježici.

Po ugotovitvah sodišča upravna enota ni presodila vseh navedb, ki jih je podala tožnica v upravnem postopku, zlasti glede sorazmernosti načrtovanega posega na zemljišču, ki je sicer v solastništvu. Obrazložitev bi morala biti taka, da bi stranki omogočala pravico do učinkovitega uveljavljanja pravice do pravnega sredstva in sodnega varstva.

Gradnja kanala C0
Gradnja kanala C0
FOTO: Bobo

Sodišče med drugim upravnemu organu očita, da vsebinsko ni obravnaval pomislekov tožnice v zvezi z zaščito pitne vode, ker trasa kanala po tem zemljišču poteka tudi po naravovarstvenem območju. Po poročanju Domovine upravno sodišče ugotavlja tudi, da v odločbi upravne enote ni jasno določen obseg služnosti.

Upravni enoti je sodišče naložilo, da mora v ponovnem postopku v okviru ugotavljanja konkretnega javnega interesa opraviti presojo sorazmernosti posega v lastninsko pravico glede na vse relevantne okoliščine, individualizirano obrazložiti morebitno zavrnitev vsakega od dokaznih predlogov ter ugotoviti, ali so izpolnjeni vsi pogoji za nujni postopek. Odpravljeni bodo morali biti tudi vsakršni dvomi glede poteka služnosti.

Odvetnik lastnice zemljišča Klemen Golob, ki ima sicer na sodiščih zoper izgradnjo kanala C0 odprtih še več ločenih postopkov, je za Domovino pojasnil, da sodba upravnega sodišča v praksi pomeni, da je kanal C0 zgrajen na parceli, ne da bi ga imela ljubljanska mestna občina tam pravico zgraditi. Posledično so izdana gradbena dovoljenja nična oz. to predstavlja razlog za izpodbijanje gradbenih dovoljenj, ki se nanašajo na to konkretno parcelo, je povedal.

Ker mestna občina kanala C0 na tej parceli ni imela pravice zgraditi, je Golob napovedal, da bo v prihodnjih dneh vložena tožba za njegovo odstranitev na ljubljansko okrajno sodišče. Sočasno bo vložena tudi zahteva za začasno odredbo prepovedi uporabe in obratovanja kanala.

kanal C0 tožba

KOMENTARJI99

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kakorkoliže
07. 05. 2026 15.48
Tako nevarne objekte bi morali graditi zaradi nadzora možnega puščanja nadzemno, ne pa podzemno.
Odgovori
0 0
Noleani
07. 05. 2026 15.47
Koncno zmaga za pitno vodo naravovarstvo in okolje.
Odgovori
0 0
Slash
07. 05. 2026 15.46
Bravo ! Še je pravica !
Odgovori
+1
1 0
Tufu
07. 05. 2026 15.39
Vsa leta sem volil jankovica, a letos ga nebom. To kar zdaj pocne pa je preveč
Odgovori
+6
6 0
Nikdar več
07. 05. 2026 15.50
Kar si volil, imaš. In zdaj boš prestopil?
Odgovori
0 0
suleol
07. 05. 2026 15.36
vas moti zoran ne kanal
Odgovori
-3
1 4
iziizi
07. 05. 2026 15.31
Tooo vsako mesto naj ima svojo čistilno napravooo izkopat ves kanal C0
Odgovori
+7
9 2
štrekeljc
07. 05. 2026 15.39
Jao! Pa ta kanal vodi do čistilne naprave!
Odgovori
+0
1 1
Noleani
07. 05. 2026 15.48
Ja iz vodic in jedvod, dve ločeni obcini kar orecej stran. Naj imajo svojo cistilno.
Odgovori
0 0
suleol
07. 05. 2026 15.31
gnojnice si pred bajtami zlivite nam se jo ne voha, te vase fore kao za kmete gre pa drugim prodajajte tako kot do zdaj
Odgovori
+2
5 3
nelevnedesen
07. 05. 2026 15.35
Tuki gre za pitno vodo. A se niste
Odgovori
-1
3 4
nelevnedesen
07. 05. 2026 15.36
A se niste to drli par let nazaj na referendumu.
Odgovori
+1
3 2
Rožle Patriot
07. 05. 2026 15.28
-- Ni vprašanje "če", ampak "kdaj": -- Noben inženirski objekt ni večen. Premiki tal, potresi ali preprosto zob časa – cevi prej ali slej popustijo. Graditi takšen objekt neposredno nad glavnim virom pitne vode je enako, kot bi postavili skladišče goriva sredi suhega gozda in upali, da nikoli ne bo strele ...
Odgovori
+5
9 4
Podlesničar
07. 05. 2026 15.30
Se mi zdi, da ti ne boš dočakal tega premika ali potresa.
Odgovori
-9
2 11
Rožle Patriot
07. 05. 2026 15.42
Kaj se tebi zdi, mi dol visi .. Sam gledam tudi na ostalo Slovensko Generacijo, da bodo lahko še naprej pili Pitno Vodo
Odgovori
+0
1 1
suleol
07. 05. 2026 15.27
zih jansev odvetnik in sodnik ze videno, nic hudega,
Odgovori
-8
2 10
smetilka
07. 05. 2026 15.27
samodržec Zoran dela kar če, na naše stroške mimo zakonodaje vkoplje cevi, na naše stroške se tožari po sodiščih in izgublja tožbe, na naše stroške bo izplačal odškodnine in potem se na nase stroske odstranjeval ze postavljeno. ima se moze se. davki pa cedalje visji
Odgovori
+4
7 3
August Landmesser
07. 05. 2026 15.27
kmetje ob nemški cesti in po trasi kanala desetletja zlivajo gnojnico in vse vste škropiv in umetnih gnojil...to ŽE počno ves čas...od ww2 dalje...in malo tudi pred tem...ampak je vse to ok in sprejemljivo ...ni pa sprejemljiv kanal...( vse ostale greznice in kanalizacija so sprejemljive za janševce...) prav tako je recimo sprejemljiva belinka/ Podgorica...petrokemija, jub - Dol...kemija , barve ...itd....itd...vse to je na " istem " območju vodovarstva podtalnice...in tako čez celotno Slovenijo....na Krškem polju kostak smeti na več 1000 m2 kar zakoplje v zemljo / prav tako varovano območje...( in vse to dovolijo desne politike in vlade...)... Zato bi bil čas da gradnjo prevzame junak mahnić in potem bo za isto in podobne gradnje dovolj struga ( samo izkop v zemljo) kot potoki ali oddtoki hlevov kjer je doma junak...in vse bo v najlepšem redu in ok...edini problem tega kanala je ...ker ga gradijo v sklopu Jankovića...to je tisto kar gre janševikom v nos
Odgovori
-4
3 7
nelevnedesen
07. 05. 2026 15.39
Ne laži. Živim dosti blizu že nekaj desetletij, vsak dan se peljem vsaj 2x po nemški cesti in nikoli nisem videl gnojnice ali da bi kdo škropil. Laž levakov, ki upajo, da bodo ljudje verjeli
Odgovori
+2
3 1
frenk7O7
07. 05. 2026 15.25
Zelo jezen ,ker sem za Zorana.
Odgovori
+3
7 4
Rožle Patriot
07. 05. 2026 15.22
Greznice so razpršen vir onesnaženja, medtem ko kanal C0 predstavlja točkovno tveganje ogromnih razsežnosti. Če poči cev, po kateri se zlivajo fekalije tisoče ljudi neposredno nad vodonosnikom ----- SEM ZA LEWAKE MALO SKRAJŠAL, DA BODO TUDI ONI VSAJ NEKAJ RAZUMELI !!!
Odgovori
+2
11 9
Kritikizstajerske
07. 05. 2026 15.27
nepismen naredi kak razred OŠ potem pa pametuj
Odgovori
-3
4 7
suleol
07. 05. 2026 15.28
ti si nek strokovnjak ocitno, cudn za ruzleta ampak aj haha, vemo cigav si
Odgovori
-2
2 4
Podlesničar
07. 05. 2026 15.31
Zanimivo, da ste desničarji pravi strokovnjaki za greznice.🤣
Odgovori
+1
2 1
nelevnedesen
07. 05. 2026 15.40
Če si strokovnak za leve si tudi za greznice. Dosti skupnega
Odgovori
+1
2 1
Še89sekund
07. 05. 2026 15.22
Pravilno ,takoj ven z cevjo in prepoved vstopa na privatno zemljišče.
Odgovori
+6
10 4
Pupa73
07. 05. 2026 15.33
ja seveda prepoved,sam tud do tvoje bajte pride štrom pa optika pa voda,pa kanalizacija tud gre od tebe,pa vse po zemlji ki je od nekoga ane
Odgovori
-2
1 3
Tičfirič
07. 05. 2026 15.19
Dobrunski hotel se bo kmalu napolnil z lopovskimi komunajzerji
Odgovori
+2
6 4
Kritikizstajerske
07. 05. 2026 15.28
a jansa je ze tam?
Odgovori
+2
4 2
August Landmesser
07. 05. 2026 15.18
država ne bo sprejemala in dvigovala pošte in se ne bo pojavljala na sodniji po vzoru samooklicanega domoljuba bivšega komunista lažnivega janše...tko da je vse ok...
Odgovori
-1
7 8
Rožle Patriot
07. 05. 2026 15.22
Greznice so razpršen vir onesnaženja, medtem ko kanal C0 predstavlja točkovno tveganje ogromnih razsežnosti. Če poči cev, po kateri se zlivajo fekalije tisoče ljudi neposredno nad vodonosnikom
Odgovori
+4
7 3
suleol
07. 05. 2026 15.29
tocno zgledujmo se po njemu
Odgovori
-1
0 1
Endless
07. 05. 2026 15.16
10% za postavitev, 10% za odstranitev. Račun poravnajo Ljubljančani z parkirnino in višjim nadomestilom za stavbno zemljišče. Če bo čez par dni napovedal novo kandidaturo me bo zelo presenetilo
Odgovori
+6
7 1
Aijn Prenn
07. 05. 2026 15.15
Gradonačelnik je rekel, da bo o izkopu cevi razmislil šele takrat, ko se mu bo Predsednira RS Nataša javno opravičila na novinarski konferenci: "Oprosti Zoran, nije bilo namjerno." ;-))
Odgovori
+1
5 4
Prelepa Soča
07. 05. 2026 15.14
Vse te mahinacije naj sedaj plačujejo tisti, ki so podpisani pod vsemi dovoljenji, ki to, očitno, niso. Za te podpise so ljudje krepko plačani, sedaj naj pa to vrnejo, ker so nesposobni in/ali/ podkupljeni. P. s. : Saj, če bi to gospo podkupili s par 100k € se tudi ne bi več tožarila.
Odgovori
+9
10 1
Rožle Patriot
07. 05. 2026 15.12
• - Ignoriranje zdravnikov: -- Zdravniška zbornica Slovenije je že leta 2019 in ponovno kasneje izdala izjemno ostro opozorilo, da projekt ogroža ustavno pravico do pitne vode. To, da politika in sodstvo mirno povozita mnenje najvišje avtoritete za javno zdravje, je v demokratični družbi skoraj nepredstavljivo. • - Ministrstvo za okolje (zdaj za naravne vire): -- Namesto da bi delovalo kot varuh okolja, se je v zadnjih letih pod različnimi vladami obnašalo kot "pospeševalec" projekta. Ministri so se pogosto izgovarjali na "postopke", ki so bili speljani že pred leti, namesto da bi uporabili diskrecijsko pravico in zaradi novih dejstev (večje potresne ogroženosti, novih okolijskih standardov) zahtevali revizijo. • -- Razrez projekta na koščke: -- To je klasičen trik, ki smrdi po sistemskem izigravanju pravil. Projekt so razdelili na toliko majhnih delov, da za nobenega posamično (sprva) ni bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Če bi projekt obravnavali kot celoto, gradbenih dovoljenj pod temi pogoji verjetno nikoli ne bi dobili. • - Sodstvo: -- Kot sem sam opazil – odločitev, da "škode še ni, ker vsa svinjarija še ne teče", je pravni unikum, ki ne služi ljudem, ampak kapitalu in investitorju. Ko sodišče zavrne začasno odredbo v takšnem primeru, dejansko sporoča, da je beton močnejši od preventive. Ljudje na odgovornih položajih (sodniki, ministri, inšpektorji) se v tem primeru pogosto skrijejo za "črko zakona" in birokracijo, da jim ne bi bilo treba prevzeti osebne odgovornosti. A ko gre za vodo za 300.000 ljudi, bi morala biti etika nad birokracijo …
Odgovori
+7
11 4
dzonimakaroni
07. 05. 2026 15.22
kaj pa gnojnica?
Odgovori
+0
4 4
suleol
07. 05. 2026 15.30
gnojnca je ok je pac janezova boste se 100let za cajtom
Odgovori
+3
3 0
Rožle Patriot
07. 05. 2026 15.31
Kaj je z njo ? Si iz LJ . ??? Ti je kdaj pritekla gnojnica iz pipe ??? ... Ne razumem zakaj se sprašujete take neumnost, če vam to res ni treba .. ???
Odgovori
+2
3 1
