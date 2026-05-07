Sodišče ugodilo lastnici parcele, ta v tožbo za izkop cevi

Po ugotovitvah sodišča upravna enota ni presodila vseh navedb, ki jih je podala tožnica v upravnem postopku, zlasti glede sorazmernosti načrtovanega posega na zemljišču, ki je sicer v solastništvu. Obrazložitev bi morala biti taka, da bi stranki omogočala pravico do učinkovitega uveljavljanja pravice do pravnega sredstva in sodnega varstva.

Po poročanju spletnega portala Domovina je upravno sodišče tožbi lastnice zemljišča na trasi kanala C0 ugodilo zaradi nezakonite omejitve lastninske pravice, ki jo je z odločbo iz začetka junija 2022 izvršila ljubljanska upravna enota, potem ko je na zahtevo Mestne občine Ljubljana ustanovila služnostno pravico za graditev, postavitev in vzdrževanje kanala C0 na parceli v Ježici.

Sodišče med drugim upravnemu organu očita, da vsebinsko ni obravnaval pomislekov tožnice v zvezi z zaščito pitne vode, ker trasa kanala po tem zemljišču poteka tudi po naravovarstvenem območju. Po poročanju Domovine upravno sodišče ugotavlja tudi, da v odločbi upravne enote ni jasno določen obseg služnosti.

Upravni enoti je sodišče naložilo, da mora v ponovnem postopku v okviru ugotavljanja konkretnega javnega interesa opraviti presojo sorazmernosti posega v lastninsko pravico glede na vse relevantne okoliščine, individualizirano obrazložiti morebitno zavrnitev vsakega od dokaznih predlogov ter ugotoviti, ali so izpolnjeni vsi pogoji za nujni postopek. Odpravljeni bodo morali biti tudi vsakršni dvomi glede poteka služnosti.

Odvetnik lastnice zemljišča Klemen Golob, ki ima sicer na sodiščih zoper izgradnjo kanala C0 odprtih še več ločenih postopkov, je za Domovino pojasnil, da sodba upravnega sodišča v praksi pomeni, da je kanal C0 zgrajen na parceli, ne da bi ga imela ljubljanska mestna občina tam pravico zgraditi. Posledično so izdana gradbena dovoljenja nična oz. to predstavlja razlog za izpodbijanje gradbenih dovoljenj, ki se nanašajo na to konkretno parcelo, je povedal.

Ker mestna občina kanala C0 na tej parceli ni imela pravice zgraditi, je Golob napovedal, da bo v prihodnjih dneh vložena tožba za njegovo odstranitev na ljubljansko okrajno sodišče. Sočasno bo vložena tudi zahteva za začasno odredbo prepovedi uporabe in obratovanja kanala.