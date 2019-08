Sodišče ugodilo pritožbi Abramovega zagovornika

Abramov je osumljen, da je storil kaznivo dejanje umora iz nizkotnih razlogov in na zahrbten način, zaradi česar mu grozi do 30 let zapora. Pred preiskovalnim sodnikom Okrožnega sodišča v Celju je konec junija letos v pisnem zagovoru vztrajal, da je bil dogodek, v katerem je umrla 24-letna Sara Veber, nesreča. Ta naj bi se zgodila, ko je čistil puško. V okviru sodne preiskave je bil zaslišan tudi puškar, ki je puško prodal. Zaslišanja prič so predvidena še septembra.

Spodletela zavarovalniška goljufija

Abramov je sicer od 6. marca letos v priporu zaradi sumov, povezanih s spodletelo zavarovalniško goljufijo z odrezano roko. Tožilstvo je v tej zadevi konec julija vložilo obtožnico zoper vse vpletene, saj si je po mnenju tožilstva 21-letna Julija Adlešič iz Ljubljane januarja letos roko odrezala zato, da bi prejela visoko odškodnino od zavarovalnic. Trdila pa je, da se je zgodila nesreča.

Tožilec Sedin Kičin je na ljubljansko okrožno sodišče vložil obtožnico zoper Adlešičevo, ki naj bi jo k temu, da si odreže roko nad zapestjem, nagovorili njen fant, 29-letni Abramov in njegova starša, 58-letna mama Tinka Huskić Colarič in 65-letni oče Gorazd Colarič. Če bi jim uspelo, bi jim zavarovalnice izplačale več kot milijon evrov.

Kot izhaja iz obtožnice, ki še ni pravnomočna, so Adlešičeva, Abramov in Huskić Colaričeva obtoženi po pet kaznivih dejanj goljufij, Colarič pa ene goljufije na račun več zavarovalnic. Grozi jim do osem let zaporne kazni.

Zoper Abramova poteka postopek tudi pred žalskim okrajnim sodiščem, in sicer zaradi suma goljufije na račun staršev Vebrove. Sojenje se bo predvidoma nadaljevalo oktobra.