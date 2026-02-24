Sodišče umaknilo obtožnico za poskus izsiljevanja zoper Hoxhaja

Državna tožilka Janja Hvala je umaknila obtožnico za obe kaznivi dejanji, poskus izsiljevanja in nasilništvo. Koprsko sodišče je soobtožene poskusa izsiljevanja že dvakrat oprostilo, nazadnje predlani. Sodba je pravnomočna. Tožilka je pojasnila, da je višje sodišče po izročitvi Shqiprona Hoxhaja konec januarja ob presojanju pripornih razlogov ugotovilo, da glede kaznivega dejanja poskusa izsiljevanja iz obtožnice ne izhaja več utemeljen sum, zato je odredilo, da se Hoxhaju pripor, v katerem je bil nekaj dni po izročitvi, nemudoma odpravi.
Glede nasilništva pa je tožilstvo že ob prvotnem sodnem postopku v tem delu umaknilo obtožnico. "Zato je edino pravilno, da tožilstvo umakne obtožnico tudi za Shqiprona Hoxhaja," je pojasnila tožilka. Sodnica je zatem napovedala, da bo o umiku obtožnice obvestila oškodovanca. Sodišču mora sporočiti, ali bo sam prevzel kazenski pregon. Če tega ne bo storil, bo sodišče izdalo sklep o ustavitvi postopka.
Hoxhaja so januarja prijeli hrvaški policisti na meji s Črno goro, ko se je vračal v Slovenijo, konec januarja pa so ga predali slovenskemu pravosodju. Pred dnevi je povedal, da se je sam predal in da je hotel zaključiti odprte postopke v Sloveniji.
Hoxhaj je sodnici Poloni Trebežnik Šlibar povedal, da je bil na Kosovu v zadevi Kobra obsojen na pet let zapora in 40.000 evrov denarne kazni. Če denarne kazni ne bi plačal, bi mu k zaporni kazni prišteli še dobrih šest let zapora. Kazen je prestal lani jeseni. V zadevi Kobra je koprsko okrožno sodišče obtoženim zaradi poslov s prepovedanimi drogami in prebežniki izreklo različno dolge kazni, ki so jih že prestali.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.