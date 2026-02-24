Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Sodišče umaknilo obtožnico za poskus izsiljevanja zoper Hoxhaja

Koper, 24. 02. 2026 20.39 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
STA L.M.
Shqipron Hoxhaj

Tožilstvo je na predobravnavnem naroku na koprskem okrožnem sodišču umaknilo obtožnico za Shqiprona Hoxhaja zaradi poskusa izsiljevanja, zaradi katerega je bilo za njim razpisano iskanje. Kot kaže, se tako končuje sodni postopek zaradi domnevnega izsiljevanja izolskega gostinca.

Državna tožilka Janja Hvala je umaknila obtožnico za obe kaznivi dejanji, poskus izsiljevanja in nasilništvo. Koprsko sodišče je soobtožene poskusa izsiljevanja že dvakrat oprostilo, nazadnje predlani. Sodba je pravnomočna. Tožilka je pojasnila, da je višje sodišče po izročitvi Shqiprona Hoxhaja konec januarja ob presojanju pripornih razlogov ugotovilo, da glede kaznivega dejanja poskusa izsiljevanja iz obtožnice ne izhaja več utemeljen sum, zato je odredilo, da se Hoxhaju pripor, v katerem je bil nekaj dni po izročitvi, nemudoma odpravi.

Glede nasilništva pa je tožilstvo že ob prvotnem sodnem postopku v tem delu umaknilo obtožnico. "Zato je edino pravilno, da tožilstvo umakne obtožnico tudi za Shqiprona Hoxhaja," je pojasnila tožilka. Sodnica je zatem napovedala, da bo o umiku obtožnice obvestila oškodovanca. Sodišču mora sporočiti, ali bo sam prevzel kazenski pregon. Če tega ne bo storil, bo sodišče izdalo sklep o ustavitvi postopka.

Shqipron Hoxhaj
Shqipron Hoxhaj
FOTO: Interpol

Hoxhaja so januarja prijeli hrvaški policisti na meji s Črno goro, ko se je vračal v Slovenijo, konec januarja pa so ga predali slovenskemu pravosodju. Pred dnevi je povedal, da se je sam predal in da je hotel zaključiti odprte postopke v Sloveniji.

Hoxhaj je sodnici Poloni Trebežnik Šlibar povedal, da je bil na Kosovu v zadevi Kobra obsojen na pet let zapora in 40.000 evrov denarne kazni. Če denarne kazni ne bi plačal, bi mu k zaporni kazni prišteli še dobrih šest let zapora. Kazen je prestal lani jeseni. V zadevi Kobra je koprsko okrožno sodišče obtoženim zaradi poslov s prepovedanimi drogami in prebežniki izreklo različno dolge kazni, ki so jih že prestali.

Shqipron Hoxhaj izsiljevanje sodni postopek umik obtožnica

Na konvenciji SDS prepevali prepesnjenega Thompsona

Janša in Janković drug drugega primerjata s Smodejem

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Klovni...
24. 02. 2026 21.57
Ja presenečenje. Slovensko sodstvo obvladujejo kriminalne družbe, obsodijo pa samo Slovence za minorne prekrške.
Odgovori
+2
2 0
natas999
24. 02. 2026 21.56
bravo tožilstvo,fuj vs bodi
Odgovori
+2
2 0
biggie33
24. 02. 2026 21.53
Sramota!! Kriminalna združba Kobra, dilali heroin, nihče obsojen.. vpleteni še druzina Guberac in stranka SD.. iščejo ga 10 let, potem pa kar naenkrat ni vec utemeljenega suma..
Odgovori
+7
7 0
a res je
24. 02. 2026 21.59
Albanska gradbena in diler. mafija ni hec.
Odgovori
0 0
punkracij
24. 02. 2026 21.43
Jagodni izbor ljudi,ki ne bodo naši sredini prinesli nič koristnega.
Odgovori
+7
7 0
galeon
24. 02. 2026 21.40
Dokaz nesposobnosti naših tožilcev. Če ni še kaj drugega vmes, kar je bolj verjetno.
Odgovori
+6
6 0
galeon
24. 02. 2026 21.33
Tak vplivnež pa nikol slišal za njega. Vozi se pa z levimi neznanimi letalskimi prevozniki in še hvali se s tem. Res je siromak.
Odgovori
+4
4 0
plejadanka
24. 02. 2026 21.29
Cigav je pa ta?!😎
Odgovori
+5
5 0
biggie33
24. 02. 2026 21.56
Od SDja..
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kako praznovati dan, ki ga ni?
Tako boste vzgojili inteligentnega otroka
Tako boste vzgojili inteligentnega otroka
Kako otroke naučiti varčevanja na igriv in preprost način
Kako otroke naučiti varčevanja na igriv in preprost način
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja
zadovoljna
Portal
Znani Slovenec je postal neprepoznaven
Dnevni horoskop: Rake čaka naporen dan, device bodo priskočile na pomoč
Dnevni horoskop: Rake čaka naporen dan, device bodo priskočile na pomoč
To morate vedeti o dodajanju volumna, če imate tanke lase
To morate vedeti o dodajanju volumna, če imate tanke lase
Olajšal mu je zadnje mesece življenja
Olajšal mu je zadnje mesece življenja
vizita
Portal
Zakaj se pojavi nenadna vrtoglavica
Mentalna izčrpanost: znaki, ki jih ljudje najpogosteje ignorirajo
Mentalna izčrpanost: znaki, ki jih ljudje najpogosteje ignorirajo
Kupila ponarejen Ozempic in skoraj umrla
Kupila ponarejen Ozempic in skoraj umrla
Bi lahko raka odkrili desetletja pred nastankom?
Bi lahko raka odkrili desetletja pred nastankom?
cekin
Portal
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
Britanec s hišo za 1 evro na Siciliji poplačal dolgove in podvojil prihodke
Britanec s hišo za 1 evro na Siciliji poplačal dolgove in podvojil prihodke
S 1. marcem višji socialni transferji
S 1. marcem višji socialni transferji
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
moskisvet
Portal
Drama na 29. rojstnem dnevu zaradi zastrupitve s sušijem
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
To so znaki, ki moškega izdajajo, da svoje ženske ne ljubi več
To so znaki, ki moškega izdajajo, da svoje ženske ne ljubi več
Vročo golfistko Donald Trump povabil na igrišče
Vročo golfistko Donald Trump povabil na igrišče
dominvrt
Portal
Uprava prosi: Nikar ne odstranjujte teh pasti
Svetovni dan pistacij: mali zeleni orešček z veliko zgodbo
Svetovni dan pistacij: mali zeleni orešček z veliko zgodbo
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
Kako načrtovati prenovo stanovanja, če imate psa ali mačko
Kako načrtovati prenovo stanovanja, če imate psa ali mačko
okusno
Portal
Skrivnosti, zaradi katerih bo rižota postala vaša najboljša jed leta
Izvrstno kosilo, ki ga bodo vsi hvalili
Izvrstno kosilo, ki ga bodo vsi hvalili
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Božanska sladica s kremno in sočno sredico
Božanska sladica s kremno in sočno sredico
voyo
Portal
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543