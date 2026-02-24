Sodišče umaknilo obtožnico za poskus izsiljevanja zoper Hoxhaja

Državna tožilka Janja Hvala je umaknila obtožnico za obe kaznivi dejanji, poskus izsiljevanja in nasilništvo. Koprsko sodišče je soobtožene poskusa izsiljevanja že dvakrat oprostilo, nazadnje predlani. Sodba je pravnomočna. Tožilka je pojasnila, da je višje sodišče po izročitvi Shqiprona Hoxhaja konec januarja ob presojanju pripornih razlogov ugotovilo, da glede kaznivega dejanja poskusa izsiljevanja iz obtožnice ne izhaja več utemeljen sum, zato je odredilo, da se Hoxhaju pripor, v katerem je bil nekaj dni po izročitvi, nemudoma odpravi.

Glede nasilništva pa je tožilstvo že ob prvotnem sodnem postopku v tem delu umaknilo obtožnico. "Zato je edino pravilno, da tožilstvo umakne obtožnico tudi za Shqiprona Hoxhaja," je pojasnila tožilka. Sodnica je zatem napovedala, da bo o umiku obtožnice obvestila oškodovanca. Sodišču mora sporočiti, ali bo sam prevzel kazenski pregon. Če tega ne bo storil, bo sodišče izdalo sklep o ustavitvi postopka.