Sodišče ustavilo postopek izbire novega direktorja NPU

Sodišče je najprej zavrnilo ugovor policije, nato pa je višje delovno sodišče konec decembra zavrnilo tudi pritožbo in potrdilo prvostopenjski sklep o zaustavitvi postopka izbire direktorja NPU. S tem je sodno zadržanje izbire novega direktorja NPU pravnomočno, povzema časnik.

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je medtem v ponedeljek v DZ v odgovoru na poslanska vprašanja med drugim dejal, da so bili na ministrstvu v poskusih prevetriti vodstvene kadre v policiji "v nekaterih delih neuspešni zaradi tega, ker se tisti, ki bi po nekaj letih morali oditi, pritožujejo na vse konce oziroma na sodišča". Hojs je ob tem izpostavil, da je vrhovno sodišče dopustilo revizijo, ki so jo vložili v tem primeru. "Tako da upam, da bo vrhovno sodišče prej ali slej odločilo tudi o tem, kakšne so kadrovske rešitve, ki smo jih zagovarjali," je dejal minister.