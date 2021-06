Sodišče postopek o prekršku ustavilo tudi za tretjo mariborsko dijakinjo

Mariborsko sodišče je postopek o prekršku ustavilo tudi za zadnjo od treh dijakov, ki so bili vabljeni na sodišče zaradi sodelovanja na februarskem mirnem shodu za vrnitev v šolske klopi. "Sodišče je postopek o prekršku ustavilo iz razloga, ker dejanje ni prekršek," je povedala predsednica okrožnega sodišča Alenka Zadravec.

Omenjena dijakinja se je morala pred sodnikom za prekrške zglasiti 19. maja, ta pa ji je svojo odločitev sporočil ta teden v pisni obliki.

icon-expand Mariborski dijaki so v začetku februarja zahtevali vrnitev v šolske klopi. FOTO: Kanal A

Tako kot na predhodnih dveh narokih je zagovornik mladoletnih dijakov, obdolženih kršitve določil zakona o nalezljivih boleznih, Dino Bauk tudi v tem primeru predlagal ustavitev prekrškovnega postopka iz razloga smotrnosti, saj je po njegovih besedah v vseh treh primerih dejansko šlo za poskus sankcioniranja dijakov zaradi izražanja stališč in ne zbiranja. Ponovil je, da so policisti na shodu 9. februarja popisali samo tiste udeležence, ki so izražali svoja stališča.

V primeru njenih dveh sošolcev, ki sta zaradi domnevnega kršenja zakona o nalezljivih boleznih pred sodnika za prekrške stopila aprila, je sodišče ustavilo prekrškovni postopek, saj je ugotovilo, da sta mladoletnika na mirnem shodu in ob upoštevanju vseh varovalnih ukrepov zgolj opozarjala na nevzdržnost in nesorazmernost omejevanja pravice do izobraževanja.

Na mirnem shodu na mariborskem Trgu svobode 9. februarja, s katerim so dijaki zahtevali vrnitev v šolske klopi, so policisti zaradi domnevnega kršenja zakona o nalezljivih boleznih šestim osebam odredili globo v višini 400 evrov. Trije pa so zato, ker so bili mladoletni, prejeli pozive na zagovor pred sodnikom za prekrške. Vsi trije so dijaki II. gimnazije Maribor.