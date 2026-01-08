Sodišče ustavilo postopek proti obdolženemu kraje mavrične zastave

"Zakonodajalec tej osebi in nam vsem tako sporoča, da je to, kar je storila, v redu, da zločini iz sovraštva - če je vrednost odtujene ali uničene stvari majhna - niso vredni kazenskega pregona," je v današnjem sporočilu za javnost izpostavila glavna urednica založbe VigeVageKnjige, lastnice knjigarne Mariborka, Anja Zag Golob.

Kot je pojasnila, so pred dnevi od Okrajnega sodišča v Mariboru prejeli sklep, iz katerega izhaja, da je ustavilo kazenski postopek zoper obdolženega tatvine mavrične zastave izza zaklenjenih vrat knjigarne Mariborka sredi noči junija 2025 zaradi dekriminalizacije "male" tatvine z zakonom o nujnih ukrepih za zagotovitev javne varnosti oz. t. i. Šutarjevim zakonom, ki je začel veljati 27. novembra lani.

"V praksi to pomeni, da oseba, ki je sredi noči zavestno in iz diskriminatornega vzgiba napadla knjigarno sredi Maribora ter izza zaklenjenih varovalnih vrat zbezala mavrično zastavo, ki jo je tja 9. junija 2025 obesila predsednica države Nataša Pirc Musar, jo odtrgala in odnesla, ne bo niti obravnavana," je navedla.