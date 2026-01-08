Sodišče ustavilo postopek proti obdolženemu kraje mavrične zastave

"Zakonodajalec tej osebi in nam vsem tako sporoča, da je to, kar je storila, v redu, da zločini iz sovraštva - če je vrednost odtujene ali uničene stvari majhna - niso vredni kazenskega pregona," je v današnjem sporočilu za javnost izpostavila glavna urednica založbe VigeVageKnjige, lastnice knjigarne Mariborka, Anja Zag Golob.
Kot je pojasnila, so pred dnevi od Okrajnega sodišča v Mariboru prejeli sklep, iz katerega izhaja, da je ustavilo kazenski postopek zoper obdolženega tatvine mavrične zastave izza zaklenjenih vrat knjigarne Mariborka sredi noči junija 2025 zaradi dekriminalizacije "male" tatvine z zakonom o nujnih ukrepih za zagotovitev javne varnosti oz. t. i. Šutarjevim zakonom, ki je začel veljati 27. novembra lani.
"V praksi to pomeni, da oseba, ki je sredi noči zavestno in iz diskriminatornega vzgiba napadla knjigarno sredi Maribora ter izza zaklenjenih varovalnih vrat zbezala mavrično zastavo, ki jo je tja 9. junija 2025 obesila predsednica države Nataša Pirc Musar, jo odtrgala in odnesla, ne bo niti obravnavana," je navedla.
V sklepu sodišča piše, da zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev javne varnosti v 12. členu določa, da do ureditve v zakonu, ki ureja varstvo javnega reda in miru, tatvina majhne vrednosti pomeni prekršek. Zato je sodišče kazenski postopek zoper obdolženega ustavilo.
Ta primer po navedbah Anje Zag Golob znova dokazuje, da je bilo sprejetje t. i. Šutarjevega zakona, "pred katerim je vlado svarila tudi pravna stroka, preuranjeno in ne dovolj premišljeno dejanje, katerega kolateralna škoda smo tudi mi - kot predstavnice in predstavniki manjšine, ki bo morala znova dokazovati, da kraja mavrične zastave pač ni zgolj kraja kosa blaga minorne vrednosti". "Ogorčeni smo in protestiramo proti tovrstnim praksam, pri čemer se zavedamo, da Okrajno sodišče v Maribor in sodnik zgolj ravnata po nedavno sprejetem zakonu in se zoper prejeti sklep torej nima smisla pritoževati," je dodala.
Vlado in zakonodajalca poziva, da nastalo vrzel v pregonu zločinov iz sovraštva čim prej odpravita "ter tako v prihodnosti pomagata preprečiti tovrstne zavržne napade na manjšine".