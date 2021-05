Sodišče potrdilo ustavitev postopka zoper mariborskega dijaka

Kot izhaja iz današnjega sporočila za javnost, objavljenega na spletni strani sodišča, je okrajno sodišče v Mariboru v primeru dijaka, obdolženega kršitve določil zakona o nalezljivih boleznih, ocenilo, "da ne bi bilo smotrno nadaljevati postopka, saj je želel mladoletni dijak na mirnem shodu in ob upoštevanju vseh varovalnih ukrepov zgolj opozoriti na nevzdržnost in nesorazmernost omejevanja pravice do izobraževanja" .

Sodišče je v sklepu o ustavitvi postopka med drugim zapisalo, da sodi pravica do izražanja javnega mnenja oziroma svobode izražanja, kakor tudi pravica do zbiranja in združevanja in pravica do svobode gibanja, med temeljne ustavne pravice vseh državljanov RS.

"Iz navedenega izhaja, da nobena ustavna pravica sicer ni absolutna, tudi ne pravica do zbiranja in izražanja mnenj, da pa je pri omejevanju teh pravic treba upoštevati načelo sorazmernosti in da jih je mogoče omejiti le izjemoma in za omejeno časovno obdobje," je zapisalo.