Sodišče za umor v Kobjeglavi znižalo kazen na 22 let zapora

Adrian Petelin je 1. aprila 2022 Darju Grmeku zadal 25 vbodnih ran in dve vreznini, truplo pa je bilo tudi delno zažgano, zaradi česar je senat okrožnega sodišča v Kopru julija lani presodil, da ga je umoril na grozovit način in mu prisodilo 23 let zaporne kazni.
Ker je sodišče spremenilo kvalifikacijo kaznivega dejanja, pa je Petelinova odvetnica Monika Mavsar po poročanju Primorskih novic dejala, da bi morala biti kazen zato "bistveno nižja". Ob tem je napovedala, da bosta s stranko na vrhovno sodišče vložila zahtevo za varstvo zakonitosti.
Petelin naj bi spomladi leta 2022 moril iz koristoljubja. Umorjeni Grmek se je ukvarjal s preprodajo prepovedanih drog, Petelin pa je bil med njegovimi odjemalci. Kot je navedlo več prič, naj bi bil Petelin dobavitelju dolžan več deset tisoč evrov, v dneh pred umorom pa naj bi Grmek zahteval odplačilo.
