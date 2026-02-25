Naslovnica
Slovenija

Sodišče zadržalo nov parkirni režim v Štepanjskem naselju

Ljubljana, 25. 02. 2026 14.24 pred 16 minutami 2 min branja 17

Avtor:
N.L.
Postavljanje količkov v Štepanjskem naselju

Po sporu z ljubljansko mestno občino in županom Zoranom Jankovićem zaradi "novega režima uporabe soseske" so se prebivalci Štepanjskega naselja odločili za tožbo. Iz Iniciative za Štepanjsko naselje so zdaj sporočili, da je okrajno sodišče izdalo začasno odredbo. "V njej nalaga Mestni občini Ljubljana in Javnemu podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice, da mora nemudoma in do končne odločitve sodišča v tožbi prenehati izvajati letos uvedeni parkirni režim in spustiti potopne stebričke."

Prebivalci Štepanjskega naselja so tožbo zoper ljubljansko občino vložili 11. februarja, danes pa je okrajno sodišče izdalo začasno odredbo, so sporočili iz Iniciative, kjer bodo popoldne predstavili podrobnosti začasne odredbe in aktualno problematiko s parkirišči v Štepanjskem naselju.

Postavljanje količkov v Štepanjskem naselju
Postavljanje količkov v Štepanjskem naselju
FOTO: Luka Kotnik

Zakaj tožba?

"Na novo uveden parkirni režim in režim območij za pešce na grob način omejujeta življenje občanov in posegata v zemljišča Štepanjskega naselja, ki glede na zasnovo soseske in njihovo dosedanjo uporabo pripadajo etažnim lastnikom," so pred vložitvijo dveh tožb pred dvema tednoma sporočili iz Iniciative za Štepanjsko naselje.

Zemljišča so v postopkih po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1), so sporočili. "Mestna občina Ljubljana nima pravice izvajati posegov na zemljiščih, dokler se postopki po ZVEtL-1 ne končajo," so bili odločni.

Preberi še Prebivalci Štepanjskega naselja v tožbo Mestne občine Ljubljana

Pojasnili so, da stanovalci parkirišča, zelenice in dovozne poti kot sestavni del svojih stanovanj uporabljajo že 50 let, da zanje skrbijo, so risali parkirne črte, čistili listje s parkirišč in jih plužili.

Na Mestni občini Ljubljana so ob vložitvi tožbe v odzivu dejali le, da je to pravica stanovalcev.

Uničena tabla za parkiranje.
Uničena tabla za parkiranje.
FOTO: Damjan Žibert
Preberi še Eno stanovanje, eno parkirno mesto, redarji bodo vozila še naprej odvažali

Od sredine januarja je v Ljubljani parkiranje plačljivo tudi na javnih parkirnih površinah na območju Štepanjskega naselja in naselja Galjevica 2 ob dolenjski železnici. Po burnem odzivu stanovalcev je naselje konec januarja obiskal tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Glede novih cen za parkiranje in uvedbi nočne tarife na nekaterih območjih, je Janković odvrnil, da so mestna parkirišča v primerjavi z zasebnimi izjemno poceni.

V začetku februarja pa je neznani storilec na območju naselja poškodoval tri parkomate. Nastalo je za več tisoč evrov škode.

Preberi še Janković po uničenju parkomatov: Sprememb ne bo
Štepanjsko naselje parkirni režim sodišče Ljubljana

Poklicni gasilci v stavko, če ne bodo podpisali kolektivne pogodbe

KOMENTARJI17

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Primula1
25. 02. 2026 15.03
Zdaj bo frajer odmontiral parkomate in table in jih prestavil čez Ljubljanico v Fužine...
Odgovori
0 0
iziizi
25. 02. 2026 15.02
Kazni povrnat z ofśkodnino in zamudnimi obresti ter plačnik povzročitelj
Odgovori
0 0
Primula1
25. 02. 2026 15.02
Čestitam! Z učinkovito jn prrmišljeno uporabo prava se lahko doseže marsikaj! Le tako naprej, do končne zmage!
Odgovori
0 0
Burtonnn
25. 02. 2026 15.02
Kdo je zdaj glavni "marshall" v Lublani, a?
Odgovori
0 0
Mučenik
25. 02. 2026 14.52
a bojo kazni tudi vračal.............
Odgovori
+4
4 0
Paranormal cracktivity
25. 02. 2026 14.51
Temu se reče sodba v imenu ljudstva
Odgovori
+5
5 0
Paranormal cracktivity
25. 02. 2026 14.50
Končno da država pokaže Šerifu kdo je glavni
Odgovori
+4
5 1
medŠihtom
25. 02. 2026 14.56
sej se ne gre za nič pomembnega, štepajnc je tretjerazredna tema.
Odgovori
+1
1 0
Paranormal cracktivity
25. 02. 2026 15.04
za tiste v Štepanjcu je pomembna
Odgovori
0 0
Masturbator
25. 02. 2026 14.50
Cifo zmaga!!!!
Odgovori
+2
3 1
Paranormal cracktivity
25. 02. 2026 14.50
končno
Odgovori
+3
3 0
Panter 63
25. 02. 2026 14.49
Po domače povedano,Zokija so dali na čevelj. Pravilno.
Odgovori
+9
9 0
biggie33
25. 02. 2026 14.49
Kakšna blamaža za Jankovića, hahahaha!!!
Odgovori
+9
9 0
Artechh
25. 02. 2026 14.46
Ja cesto pred svojo hišo uporabljam že desetletja. Pomoje rabim tožbo da je ta cesta moja
Odgovori
+3
3 0
Slash
25. 02. 2026 14.44
Zoki Spoki !
Odgovori
+8
8 0
SDS_je_poden
25. 02. 2026 14.44
Odlično! Tako se poklopi Jankoviča.
Odgovori
+3
4 1
MarkoJur
25. 02. 2026 14.43
Zopet je nek funkcionar kršil zakon, odgovarjal pa ne bo...
Odgovori
+7
8 1
Paranormal cracktivity
25. 02. 2026 14.39
Pravilno !
Odgovori
+10
10 0
bibaleze
