Sodišče zadržalo nov parkirni režim v Štepanjskem naselju

Prebivalci Štepanjskega naselja so tožbo zoper ljubljansko občino vložili 11. februarja, danes pa je okrajno sodišče izdalo začasno odredbo, so sporočili iz Iniciative, kjer bodo popoldne predstavili podrobnosti začasne odredbe in aktualno problematiko s parkirišči v Štepanjskem naselju.

Postavljanje količkov v Štepanjskem naselju FOTO: Luka Kotnik

Zakaj tožba?

"Na novo uveden parkirni režim in režim območij za pešce na grob način omejujeta življenje občanov in posegata v zemljišča Štepanjskega naselja, ki glede na zasnovo soseske in njihovo dosedanjo uporabo pripadajo etažnim lastnikom," so pred vložitvijo dveh tožb pred dvema tednoma sporočili iz Iniciative za Štepanjsko naselje. Zemljišča so v postopkih po Zakonu o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1), so sporočili. "Mestna občina Ljubljana nima pravice izvajati posegov na zemljiščih, dokler se postopki po ZVEtL-1 ne končajo," so bili odločni.

Pojasnili so, da stanovalci parkirišča, zelenice in dovozne poti kot sestavni del svojih stanovanj uporabljajo že 50 let, da zanje skrbijo, so risali parkirne črte, čistili listje s parkirišč in jih plužili. Na Mestni občini Ljubljana so ob vložitvi tožbe v odzivu dejali le, da je to pravica stanovalcev.

Uničena tabla za parkiranje. FOTO: Damjan Žibert