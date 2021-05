Sodišče zavrglo pobudo za zadržanje zbiranja podpisov za referendum o zakonu o vodah

Državni zbor je prejel podpise državljanov pod dvema različnima pobudama za referendum o noveli zakona o vodah. Gibanje Zdrava družba je svoji zahtevi priložilo 33.670 podpisov, v gibanju Za pitno vodo pa so zbrali 9254 podpisov podpore.

Predsednik DZIgor Zorčič je odločil, da steče postopek zbiranja volivk in volivcev pod obema pobudama, in sicer v zakonskem roku 35 dni. S tem pa je po mnenju gibanja Zdrava družba pobudnika kot volivce pahnil v nekakšno tekmovanje v zbiranju dvakrat po 40.000 podpisov, kar po njihovem v zakonu ni predvideno. Drobitev postopka in volivcev naj bi bila po oceni gibanja neustavna.