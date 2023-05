Sodišče zavrglo tožbo Generalija glede omejitve cene dopolnilnega zavarovanja

Zavarovalnica Generali je po uredbi, s katero je vlada omejila cene dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, na Upravno sodišče naslovila presojo vladne odločitve. Kot so takrat dejali, uredba po njihovem mnenju posega v zdržnost poslovanja pri izvajanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Kot kaže, pa je Upravno sodišče tožbo zavrglo. Kot je zapisalo v sodbi, namreč izpodbijana uredba ne opredeljuje pravic ali obveznosti zaključenega kroga oseb ob konkretnem življenjskem dogodku, zato njenih določb ni mogoče šteti za posamični upravni akt, izdan v obliki predpisa. Le tak akt pa bi se lahko izpodbijal v upravnem sporu.

Generali je skupaj s tožbo vložil tudi predlog za izdajo začasne odredbe, kar je sodišče prav tako zavrglo. Ob tem je Generali predlagal, naj do pravnomočne odločitve najvišji znesek dovoljene premije dopolnilnega zavarovanja znaša 44,89 evra.

Še pred konkretnim dvigom cen vlada v omejitev

V aprilu je zavarovalnica Generali zavarovance, ki imajo pri njej sklenjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, obvestila o konkretnem dvigu cen. Mesečna premija naj bi se z majem zvišala za deset evrov. Takrat so kot razlog navedli neugodne trende na področju zdravstvenih storitev, predvsem podražitve in rast obsega zdravstvenih storitev v zadnjem letu.

Da se za podražitev ne bi odločila še Vzajemna in Triglav, je vlada sprejela uredbo o zamrznitvi cen dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, za katerega je tako treba odšteti največ 35,67 evra. Kljub temu sta se tudi Vzajemna in Triglav odločila za dvig, in sicer na 44,78 evra oz. 45,52 evra. V času veljavnosti uredbe zavarovanci sicer za dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačujejo 35,67 evra.

"Zdravstveni sistem se draži, a je za vlado nesprejemljivo, da se cene zavarovanja dražijo," je od napovedi sprejetja uredbe konec aprila izpostavil zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan.

Vlada včeraj o prenosu dopolnilnega v osnovno zdravstveno zavarovanje

Vlada je sicer v četrtek razpravljala o smiselnosti druge uredbe, s katero si želi sedaj dopolnilno zdravstveno zavarovanje 'prenesti' pod obveznega. Kot so v preteklosti pojasnili na Ministrstvu za zdravje, bi tako državljani za storitve, ki sedaj spadajo pod obveznosti dopolnilnega zavarovanja, plačevali premijo v višini 35 evrov. Ta bi bila obvezna za vse.