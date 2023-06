Sodišče zavrnilo Brščičevo tožbo zoper Mesca zaradi oznake za fašista

Po mnenju sodišča je šlo pri izjavah Luke Mesca za vrednostno sodbo, s katero je ta med drugim opozoril na nevarno ideologijo, ki jo je v tistem obdobju javno zagovarjal Bernard Brščič in se z njo zatekal k nestrpnim, protidemokratičnim, nacionalističnim in ksenofobičnim stališčem.

Ljubljanska okrajna sodnica Živa Sila je ob tem navedla, da se morajo poslanci sicer izogibati žaljenju, sramotenju ter izzivanju sovraštva in nestrpnosti, hkrati pa da je obramba demokracije in njenih načel "ena glavnih dolžnosti vsakega poslanca". Ob tem je opozorila, da so bili Brščičevi zapisi in javni nastopi provokativni in polni verskih, etničnih, kulturnih ter drugih predsodkov, zato bi ta moral biti do kritik na svoj račun strpnejši od običajnega posameznika.

Brščič je s tožbo od Mesca zahteval 4000 evrov odškodnine, sprva sicer 8000 evrov, vendar je tožbeni zahtevek nato zmanjšal sam, in javno opravičilo v državnem zboru. Sodba še ni pravnomočna, saj se Brščič nanjo lahko še pritoži, piše Dnevnik.