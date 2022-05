Sodišče zavrnilo dokazne predloge obrambe domnevnih trgovcev z drogo

Po poročanju časnika Delo, je bil Aleš Zupančič leta 2018 na celjskem sodišču po priznanju krivde že obsojen zaradi pečanja z mamili, in sicer na dve leti vikend zapora in denarno kazen. Specializirano državno tožilstvo (SDT) je proti Zupančiču, povezani osebi Sandri Sever in družbi Lubrio vložilo tožbo po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora junija 2019 in zahtevalo odvzem petih parcel, poslovnega deleža v družbi Lubrio, denarnih sredstev na bančnih računih v NLB in avtomobila VW golf, poroča časnik.

Ljubljansko okrožno sodišče je marca lani v celoti ugodilo tožbenemu zahtevku SDT. Toženi se s sodbo niso strinjali, zato so se pritožili, , a so bili neuspešni. Kot so za Delo potrdili na tožilstvu, je višje sodišče v Ljubljani februarja letos zavrnilo njihove pritožbe in potrdilo prvostopenjsko sodbo. S pravnomočno sodbo se je toženim strankam odvzelo in postalo last Republike Slovenije več premoženjskih predmetov v ocenjeni skupni vrednosti 336.604 evrov, so pojasnila SDT povzeli na Delu.

Obtožnica domnevne člane kriminalne združbe bremeni, da naj bi s trgovanjem z drogo v dobrih dveh letih zaslužili najmanj 1,3 milijona evrov

Zupančič se sicer na ljubljanskem okrožnem sodišču že skoraj leto dni brani očitkov, da naj bi bil domnevni vodja velike kriminalne združbe, ki se je ukvarjala z mamili. Obtožnica domnevne člane kriminalne združbe bremeni, da naj bi s trgovanjem s heroinom, kokainom, ekstazijem, marihuano, hašišem in amefetaminom od septembra 2017 do januarja 2020 na območju Slovenije, Hrvaške in Avstrije zaslužili najmanj 1,3 milijona evrov. Obtoženih je bilo 33 oseb, zdaj sodijo še štirinajstim, ki krivde niso priznali, med njimi je tudi Zupančič.

Sodišče je danes enega od štirinajstih obtoženih sicer začasno izločilo iz sojenja zaradi slabega zdravja, o čemer bo presojal izvedenec ustrezne stroke. Devetnajst obtoženih pa je krivdo predhodno priznalo in jim je sodišče že izreklo kazni. Zupančič je v svojem zagovoru na ljubljanskem okrožnem sodišču prejšnji teden povedal, da ni kriv, po njegovem mnenju v sodnem spisu za to tudi ni dokazov, je poročal Večer.

Naslednja obravnava bo 2. junija.

Konec julija bo poteklo dve leti, odkar je specializirano državno tožilstvo vložilo obtožnico. Zakon o kazenskem postopku določa, da lahko po vložitvi obtožnice pripor traja največ dve leti. Če v tem roku obtožencu ni izrečena obsodilna sodba, pripor odpravijo in obtoženca izpustijo.