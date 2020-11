Sodišče zavrnilo Muženičevo zahtevo, pravico bo zato iskal na višjem sodišču

Muženičev pooblaščenec Uroš Leben je za časnik povedal, da delovno sodišče njunemu predlogu ni ugodilo. Sodišče je namreč zavzelo stališče, da Muženič do policije nima odprte terjatve, saj sodišče policiji v omenjeni sodbi ni naložilo, da mu mora vrniti staro delovno mesto, temveč le, da je bila razrešitev nezakonita in da mora policija o razrešitvi znova odločiti. Policija lahko Muženiča tako še enkrat razreši, vendar bo za to morala najti krivdne razloge.

Muženič se bo na odločitev pritožil in poskusil še prek višjega sodišča, saj naj bi bil razpis za direktorja NPU zdaj, ko je na papirju direktor še vedno on, sporen. Tudi če bi ga policija še enkrat razrešila, bi razrešitev veljala od takrat in ne za nazaj.

Rok za prijavo na razpis se sicer izteče danes ob polnoči, do zdaj pa naj bi na ministrstvu za javno upravo prejeli dve prijavi.