Sodišče zavrnilo pritožbo policije: osumljenec nima prepovedi približevanja

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je odločilo o pritožbi policije v zadevi napada na sodnico Okrožnega sodišča v Mariboru. Zunajobravnavni senat je presodil, da je odločitev preiskovalne sodnice pravilna in zakonita.

Po poskusu umora mariborske sodnice, ki je bila po mnenju policije žrtev družinskega nasilja, so vse glasnejši pozivi k zaščiti žrtve pred storilcem. "Največ umorov, ki so posledica nasilja v družini, se zgodi, ko žrtev pove, da odhaja," pravijo v Društvu SOS telefon.

"Po skrbni in natančni presoji predloženih dokazov, ki so se v času odločanja preiskovalne sodnice nahajali v spisu, je zunajobravnavni senat ugotovil, da je preiskovalna sodnica povsem pravilno presodila, da ni izkazan utemeljen sum, da je kršitelj storil očitano kaznivo dejanje, kar je zakonski pogoj za zakonito odreditev ukrepa prepovedi približevanja,"je v izjavi za javnost zapisala predsednica slovenjgraškega sodišča Petra Čas.

Dodali so, da je senat je ugotovil, da zbrani podatki in k pritožbi priložena kazenska ovadba ne omogočata zaključka o obstoju utemeljenega suma, da je kršitelj storil kaznivo dejanje kot je zatrjevano v ukrepu o prepovedi približevanja.

"Ukrep odreditve ukrepa prepovedi približevanja, pomeni poseg v človekove temeljne pravice in svoboščine, zato morajo biti za njegov izrek izpolnjeni zakonski pogoji iz Zakona o nalogah in pooblastilih policije," je še zapisala Časova in dodala, da je zaradi tega potrditev takega ukrepa tudi zaupana sodiščem.

Odločitev je tako postala pravnomočna.