Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Sodišče zavrnilo tožbeni zahtevek sklada kmetijskih zemljišč proti Merlaku

Ljubljana, 20. 11. 2025 07.43 | Posodobljeno pred 25 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
2

Kranjsko okrožno sodišče je zavrnilo tožbeni zahtevek Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS proti družbi Merlak Investicije, so pojasnili na sodišču. Tožba se je nanašala na lastništvo zemljišč v Ukancu, ki jih Damian Merlak potrebuje za rekonstrukcijo Hotela Zlatorog. Sodba še ni pravnomočna.

Kriptomilijonar Damian Merlak je leta 2019 od družine Pačnik kupil štiri propadajoče bohinjske hotele ter napovedal njihovo obnovo in ponovni zagon. Uspešno je prenovil Aparthotel Triglav in Hotel Bohinj ter ponovno zgradil Vilo Muhr, zataknilo pa se je pri rekonstrukciji znamenitega Hotela Zlatorog.

Po zahtevanih usklajevanjih z različnimi institucijami je Merlak uspel pridobiti gradbeno dovoljenje, a je sklad kmetijskih zemljišč in gozdov leta 2023 proti družbi Merlak Investicije vložil tožbo, v kateri trdi, da je glede na zakon iz leta 1993 država lastnica kmetijskih zemljišč v okolici hotela, ki jih je Merlak skupaj s hotelom kupil od družine Pačnik. Brez teh zemljišč, ki so tudi v preteklosti služila v turistične in rekreativne namene, izvedba investicije ni mogoča.

Hotel Zlatorog
Hotel Zlatorog FOTO: POP TV

Pogajanja med skladom in Merlakom niso bila uspešna. Tako je maja letos tožbo za ugotovitev lastninske pravice, ki je ocenjena na 200.000 evrov, začelo obravnavati kranjsko okrožno sodišče. Zadnji narok je potekal 16. oktobra, pisna sodba pa je bila izdana 28. oktobra, vendar sodišče njene vsebine do vročitve vsem strankam ni moglo razkriti. V sredo so za STA na sodišču potrdili, da je bilo odločeno, da se tožbeni zahtevek zavrne.

Merlak je že oktobra, ko je bil zaslišan na sodišču, povedal, da bo po pravnomočni odločitvi nadaljeval projekt rekonstrukcije hotela. Zagotovil je, da je vse ostalo že pripravljeno na začetek gradnje. "Stari objekt smo že odstranili. Prostor je tam sedaj že malo bolj urejen, kot je bil, in treba je le še postaviti novi hotel," je dejal Merlak.

Damian Merlak Hotel Zlatorog Ukanc Sklad kmetijskih zemljišč sodna odločba
Naslednji članek

V višjih delih države že sneži, ponoči bo pobelilo tudi nižine

SORODNI ČLANKI

Spor o zemljiščih za rekonstrukcijo Hotela Zlatorog gre na sodišče

Merlak zaradi hotela na sodišče, Bohinjci razočarani nad državo

Bo Merlak vrnil zemljišča in odstopil od obnove hotela Zlatorog?

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
proofreader
20. 11. 2025 08.11
+1
Robi vodi najbolj škodljivo vlado doslej.
ODGOVORI
1 0
Castrum
20. 11. 2025 08.02
+1
Me zanima ali bo sklad sedaj prenehal z nagajanjem ali pa bo nadaljeval s povzročanjem škode podjetnikom.....vprašanje je retorično
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363