Sodišče zavrnilo tožbeni zahtevek sklada kmetijskih zemljišč proti Merlaku

Kriptomilijonar Damian Merlak je leta 2019 od družine Pačnik kupil štiri propadajoče bohinjske hotele ter napovedal njihovo obnovo in ponovni zagon. Uspešno je prenovil Aparthotel Triglav in Hotel Bohinj ter ponovno zgradil Vilo Muhr, zataknilo pa se je pri rekonstrukciji znamenitega Hotela Zlatorog.
Po zahtevanih usklajevanjih z različnimi institucijami je Merlak uspel pridobiti gradbeno dovoljenje, a je sklad kmetijskih zemljišč in gozdov leta 2023 proti družbi Merlak Investicije vložil tožbo, v kateri trdi, da je glede na zakon iz leta 1993 država lastnica kmetijskih zemljišč v okolici hotela, ki jih je Merlak skupaj s hotelom kupil od družine Pačnik. Brez teh zemljišč, ki so tudi v preteklosti služila v turistične in rekreativne namene, izvedba investicije ni mogoča.
Pogajanja med skladom in Merlakom niso bila uspešna. Tako je maja letos tožbo za ugotovitev lastninske pravice, ki je ocenjena na 200.000 evrov, začelo obravnavati kranjsko okrožno sodišče. Zadnji narok je potekal 16. oktobra, pisna sodba pa je bila izdana 28. oktobra, vendar sodišče njene vsebine do vročitve vsem strankam ni moglo razkriti. V sredo so za STA na sodišču potrdili, da je bilo odločeno, da se tožbeni zahtevek zavrne.
Merlak je že oktobra, ko je bil zaslišan na sodišču, povedal, da bo po pravnomočni odločitvi nadaljeval projekt rekonstrukcije hotela. Zagotovil je, da je vse ostalo že pripravljeno na začetek gradnje. "Stari objekt smo že odstranili. Prostor je tam sedaj že malo bolj urejen, kot je bil, in treba je le še postaviti novi hotel," je dejal Merlak.
