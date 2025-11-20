Sodišče zavrnilo tožbeni zahtevek sklada kmetijskih zemljišč proti Merlaku

Kriptomilijonar Damian Merlak je leta 2019 od družine Pačnik kupil štiri propadajoče bohinjske hotele ter napovedal njihovo obnovo in ponovni zagon. Uspešno je prenovil Aparthotel Triglav in Hotel Bohinj ter ponovno zgradil Vilo Muhr, zataknilo pa se je pri rekonstrukciji znamenitega Hotela Zlatorog.

Po zahtevanih usklajevanjih z različnimi institucijami je Merlak uspel pridobiti gradbeno dovoljenje, a je sklad kmetijskih zemljišč in gozdov leta 2023 proti družbi Merlak Investicije vložil tožbo, v kateri trdi, da je glede na zakon iz leta 1993 država lastnica kmetijskih zemljišč v okolici hotela, ki jih je Merlak skupaj s hotelom kupil od družine Pačnik. Brez teh zemljišč, ki so tudi v preteklosti služila v turistične in rekreativne namene, izvedba investicije ni mogoča.