Slovenija

Sodišče zavrnilo tožbo glede referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Ljubljana, 24. 03. 2026 11.02 pred 35 minutami 2 min branja 29

Avtor:
N.L. STA
Predčasno glasovanje: referendum o prostovoljnem končanju življenja

Vrhovno sodišče je kljub nekaterim nedovoljenim ravnanjem zavrnilo tožbo, s katero so vlagatelji izpodbijali veljavnost referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Presodilo je, da niso dokazali, da bi prav ugotovljene kršitve iz kampanje vplivale na voljo volivcev oz. da bi bil izid brez teh nepravilnosti drugačen.

Referendum o Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je potekal 23. novembra 2025.
Referendum o Zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je potekal 23. novembra 2025.
FOTO: Damjan Žibert

Pri zdravniških organizacijah je kot kršitev prepoznalo izvajanje referendumske propagande brez ustrezne prijave kampanje ter izvajanje takšne propagande v prostorih javnih zdravstvenih zavodov. Med drugim je ugotovilo nepravilnosti pri izobešanju letakov v zdravstvenih ustanovah in širjenju drugih propagandnih vsebin pri spodbujanju glasovanja proti zakonu, so navedli v sporočilu za javnost. Takšna ravnanja po presoji vrhovnega sodišča presegajo okvir dopustnega izražanja stališč in predstavljajo nedovoljeno referendumsko kampanjo, ki bi lahko vplivala na oblikovanje volje volivcev.

Pri verskih organizacijah je vrhovno sodišče jasno ločilo med verskim izražanjem in referendumsko propagando. Po navedbah sodišča verski obredi, molitve in druga verska sporočila, tudi če so vsebinsko povezana z referendumskim vprašanjem, spadajo v okvir ustavno varovane verske svobode in ne predstavljajo kršitev. Kot kršitev pa je prepoznalo "ravnanja, ki so presegla verski okvir in pomenila neposredno pozivanje h glasovanju proti, zlasti širjenje propagandnih gradiv, organiziranje prevozov na volišča in druge aktivnosti, usmerjene h glasovanju proti zakonu, pri čemer udeleženci niso bili prijavljeni kot organizatorji kampanje". Takšna ravnanja po presoji vrhovnega sodišča predstavljajo nedovoljeno izvajanje referendumske kampanje.

Za uveljavitev zakona je na referendumu glasovalo 46,57 odstotka volivcev (321.729 glasovnic), proti pa 53,43 odstotka (369.089 glasovnic).

Ob tem je izpostavilo še, da odločitev ne pomeni vrednostne opredelitve do vsebine zakona ali do stališč posameznih strani, temveč izključno presojo postopkovne poštenosti referendumske kampanje in vpliva ugotovljenih nepravilnosti na referendumski izid.

Razlika v glasovih je bila izrazita

Kljub ugotovljenim nepravilnostim pa je Vrhovno sodišče presodilo, da tožniki niso dokazali, da bi te nepravilnosti vplivale ali bi lahko vplivale na končni izid referenduma. Vrhovno sodišče je pri tem upoštevalo, da je bila referendumska kampanja pluralna in da je sodelovalo večje število prijavljenih organizatorjev, ki so prav tako zastopali stališče proti zakonu. 

Predložene analize in druge navedbe niso izkazale vzročne povezave med ugotovljenimi kršitvami in rezultatom glasovanja, razlika v glasovih pa je bila izrazita. Ker tožniki niso dokazali, da bi prav ugotovljene kršitve vplivale na voljo volivcev oziroma da bi bil izid brez teh nepravilnosti drugačen, je Vrhovno sodišče tožbo zavrnilo.

pomoč pri končanju življenja referendum vrhovno sodišče volilna kampanja

KOMENTARJI29

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

adalada
24. 03. 2026 11.38
Kolikor sem jaz seznanjena..kandidat naj bi bil pregledan od zdravnika, psihologa(ali psihiatra). Potem naj bi o postopku odločal še zbor 7 zdravnikov. In ti zdravniki naj bi v 7 dneh podali svoje mnenje. In pri pozitivni odločbi naj bi ob kandidatu bil še en zdravstveni delavec. Ok sve vredu in vse prav. Torej okoli 10 zdravnikov v 7 dneh odloči oz preuči vse izvide. Kaj če bi teh 10 zdravnikov rajši čas porabilo za paciente, ki čakajo na obravnavo. Mogoče bi pravočasno rešili komu življenje. Mislim da je to tudi njihovo delo. Pa brez zamere nič slabega nisem mislila. Mislim da je boljša rešitev da država krije stroške in se kandidat odpelje v Švico.
tmj
24. 03. 2026 11.35
sploh negledajo z vidika bolanih. kako res lahko tole zavrnete jz res ne zastopm
ARNO50
24. 03. 2026 11.34
Najprej porihtat paliativo, potem pa se lahko pogovarjamo v prostovoljnem končanju življenja. Nobenih bližnjic....sploh pa te pod holobovim režimom.
ARNO50
24. 03. 2026 11.32
Dobro....
jogo
24. 03. 2026 11.27
Da bi pa to sporočili pred volitvami, to pa ne.
devlon
24. 03. 2026 11.26
sami zdravniki so mi povedali, kako laznjivo pez** je tisti mariborski zdravnik, ki je lagal, da bi potencialni uporabniki morali zauziti 2 kozarca tablet. ce je res tolk nesposoben, naj gre še on raje v Lidl na police zlagat
man1983
24. 03. 2026 11.36
A to ti je dr.Keber povedal???
kor22
24. 03. 2026 11.26
Zaj pa je treba 8 marec tozit pa izpodbijat volitve ker so klub volilnemu molki vsakih nekaj minut delali objave pa silili da je treba volit leve
Jezna lepookica
24. 03. 2026 11.24
Tudi te ovce, ki so bile proti prostovoljnem končanju življenja bodo nekoga imele ali bodo same v tej situaciji, ko bodo hotele končati neozdravljivo trpljenje. Amak imajo tako oprane možgane, da so vrjele, da bodo kar vse stare pobili.....
devlon
24. 03. 2026 11.24
..ker so volilci, katerim ne bi bilo z zakonom nic odvzeto, zlobni, in ne privoscijo cloveku svobodne odlocitve, ampak raje nabijajo laži.
Morbius
24. 03. 2026 11.21
Težko razumem, da lahko nekdo tako vneto nasprotuje pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, da se gre kampanjo, da gre nagovarjat druge, naj so proti. S svojim početjem dokazujejo samo to, kakšni bukseljni so. Ker itak ne moreš tega preprečit. Komur je mar do trpečih bo pomagal, zakon gor ali dol.
SEHE
24. 03. 2026 11.21
Odločitev je edino pravilna. Pač predlagatelji niso naredili naloge in prepričali volivcev, ki niso razumeli svojega interesa.
Beuelin
24. 03. 2026 11.18
Tako grdo lagati v kampanji je nespodobno, ampak očitno dovoljeno. Na volivcih je, da so pametni in presodijo. Ampak vsaj v nedeljo na državnozborskih volitvah smo videli, da zloba in laž ni zmagala.
izRODEk
24. 03. 2026 11.17
Še ena formalistična sodba, ki ne upošteva dejanskega stanja, vsebine. Kako sploh izračunati, da je župnik ali zdravnik s svojo agitacijo spremenil mišljenje in posledično odločitev volilca? Dejstvo je, da so to počeli, da tem ljudem predstavljajo avtoriteto, celo neke vrste strahovladje, zaradi katerega so se volilci odločali drugače kot, če tega ne bi bilo. V osnovi pa nasploh skregano, da o človekovi pravici, pravici posameznika odloča družba. Ko pa se pogovarjamo denimo o družbeni zadevi kot je vojska, oboroževanje, financiranje tujih vojn, pa referendum sploh ni dovoljen.... Vse to imamo zaradi janšizma, ki se mu, kot kaže, končno izteka rok. Če bo šlo vse po sredči in bomo dobili mešano, levo/desno vlado, se bo v nekaj letih, desetletju, tudi to spremenilo. Le to nečlovečno zlo moramo iztrebiti, izkoreniniti iz slovenske družbe.
Stajerc22
24. 03. 2026 11.13
"V volilnih enotah Postojna, Ptuj in Celje so komisije v odločbah, ki jih je pridobila Slovenska tiskovna agencija, zapisale, da zoper njih ni dovoljena pritožba niti ni dopusten upravni spor pred vrhovnim sodiščem."- to si preberite 2x, svobodnjaki boste mogoce rabili 3x.
Stajerc22
24. 03. 2026 11.18
Komisarji so se odlocili, da pritoziti se NI DOVOLJENO.
gonisetaubi
24. 03. 2026 11.13
🤣🤣🤣👌
rob3rt
24. 03. 2026 11.10
Če prav razumem, se kot kršitev šteje organiziranje prevozov na volišča. Kaj to zdaj pomeni pri teh volitvah za nezakonito volišče u Stožicama v povezavi z avtobusi iz BIH in Srbije?
Veščec
24. 03. 2026 11.07
a je zdej dokončno?,pa to
rob3rt
24. 03. 2026 11.13
dokončno do decembra
Minifa
24. 03. 2026 11.07
Kapo dol PRIMC potolkel si PRIMITIVIZEM....po tem porazu, ki so ga levim extremistom zadali volilci, narod pa je od teh kulturnih levičarjev DOBIL NALEPKE primitivna vaška okolica, Cerkvenjaki, rovtarji...... kako že ona nekaj o ( K ) HUZLI..in skoraj vsi so ČRNUHARJI..??'
SAMO JEZNI
24. 03. 2026 11.16
Taki kot ti ne gredo lahko v večna lovišča, opcije, da ti kdo pomaga, ne boš imela, trpi !!
Rdečimesečnik
24. 03. 2026 11.05
Plešemo
Stajerc22
24. 03. 2026 11.05
Vse lepo in prav, sem zadovoljen z rezultatom referenduma, ampak taksne napake...ali bo kdo odgovarjal za to? Ali bodo pri naslednjem referendumu spet isti ljudje?
