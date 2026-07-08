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Slovenija

Sodišče zavrnilo tožbo: odstrel 206 medvedov se lahko nadaljuje

Ljubljana, 08. 07. 2026 14.08 pred 1 uro 2 min branja 30

Avtor:
L.M.
Rjavi medved

Upravno sodišče je zavrnilo tožbo okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green (AAG) zoper dovoljenje za odstrel 206 rjavih medvedov. S tem je upravni spor končan, začasna odredba, s katero je bilo izvajanje odstrela zadržano, pa ne velja več.

"V upravnem sporu zaradi odvzema medveda iz narave je bilo odločeno, in sicer je bila tožba s sodbo z dne, 12. 6. 2026 zavrnjena," je za 24ur.com povedala podpredsednica Upravnega sodišča mag. Mojca Muha.

S tem je končan upravni spor, zaradi katerega je bilo izvajanje dovoljenja za odstrel začasno zadržano. Upravno sodišče je namreč lani na predlog AAG izdalo začasno odredbo, s katero je do končne odločitve prepovedalo izvajanje odstrela.

Spor se je nanašal na odločbo Ministrstva za naravne vire in prostor, ki je maja 2025 izdalo dovoljenje za odstrel 206 rjavih medvedov, veljavnost dovoljenja pa nato podaljšalo do konca leta 2026.

Rjavi medved
Rjavi medved
FOTO: Bobo

Dovoljenje za odstrel je ministrstvo izdalo na podlagi strokovnih mnenj Zavoda za gozdove Slovenije in Zavoda RS za varstvo narave. Po ocenah stroke populacija rjavega medveda v Sloveniji še naprej narašča in trenutno šteje nekaj več kot tisoč osebkov. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi bilo dolgoročno vzdržno približno 800 medvedov, saj večja številčnost povečuje tudi število konfliktov med ljudmi in medvedi.

Na novembrski obravnavi je AAG izpodbijal strokovne podlage za izdajo dovoljenja ter zahteval izločitev sodnice in predložitev dodatnih dokazov, vendar je sodišče vse njihove predloge zavrnilo.

Preberi še Odstrel 206 rjavih medvedov: masaker ali nuja?

Ker je rjavi medved v Sloveniji zavarovana vrsta, je odstrel dovoljen le pod strogimi zakonskimi pogoji, med drugim, kadar gre za edini učinkovit ukrep in ta ne ogroža ohranitvenega stanja populacije.

Z zavrnitvijo tožbe je prenehala veljati tudi začasna odredba o zadržanju izvrševanja odločbe, zato se lahko dovoljenje za odstrel 206 rjavih medvedov znova začne izvajati.

rjavi medved odstrel Upravno sodišče Alpe Adria Green

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KOMENTARJI30

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ljubim svojo državo
08. 07. 2026 15.25
tisti ki tako ljubko govorite o medvedkih jih imate verjetno samo doma na polici - poskušajte ga srečat sredi naselja, na cesti ... pa bomo videli vašo reakcijo
Odgovori
+1
1 0
rok1211
08. 07. 2026 15.11
kar je treba je treba..
Odgovori
+5
6 1
ce.ce
08. 07. 2026 15.08
super, potolčte vse kar leze in gre
Odgovori
-6
2 8
nastjamarko
08. 07. 2026 15.08
Njami ravno včeraj jedel medvedovo salamo in pršut zakon.
Odgovori
+2
5 3
rogla
08. 07. 2026 15.05
Najprej človek in njegova varnost. Ljudje pa moramo poskrbeti, da se žival zadržuje kjer ji je prostor. Človek bi urbanem naselju, žival (medved) v gozdu! Odstrel je zaradi varnosti ljudi zagotovo potreben!
Odgovori
+7
10 3
ce.ce
08. 07. 2026 15.09
a ti se pa zadržuješ tam kjer ti je prostor?????? in kje je to? kva vse gazi po tem svetu
Odgovori
+1
5 4
Sir Oliver
08. 07. 2026 15.11
Aja? Kdo pa rine v gozd?
Odgovori
+0
3 3
Stauffenberg
08. 07. 2026 15.00
Sprevrženo.
Odgovori
-4
5 9
Sir Oliver
08. 07. 2026 15.00
Medo, drži se!
Odgovori
-5
3 8
sh4dyl4dy
08. 07. 2026 14.58
😔 groza. Saj bomo dobili karmo, kot smo jo zadnjič. Samo ne se potem čudit.
Odgovori
-3
4 7
Victoria13
08. 07. 2026 14.57
Kako ste eni navdušeni v pobijanju živali...koliko ljudi je pa ubil medved???
Odgovori
-5
5 10
ce.ce
08. 07. 2026 15.09
premalo
Odgovori
+3
4 1
Uporabnik1935308
08. 07. 2026 14.57
Sedaj pa pijana lovska bratovščina na juriš. Pezdeti, brez pušk si še v gostilno ne upate.
Odgovori
-3
5 8
Comfortably numb
08. 07. 2026 14.57
Kaj pa Šakali in Nutrije?
Odgovori
+2
4 2
Victoria13
08. 07. 2026 14.55
Človek je pogumen samo s puško v roki...
Odgovori
+2
9 7
Claus
08. 07. 2026 14.55
300 kosmatih je normalno stanje
Odgovori
+6
7 1
Victoria13
08. 07. 2026 14.53
Spet se bodo mastili tujci z lovskim trofeja!!!
Odgovori
+6
10 4
wsharky
08. 07. 2026 14.49
kako pa kaj kaže Nutrijam?
Odgovori
+3
8 5
Sir Oliver
08. 07. 2026 14.48
Puška prazna, lovec nabasan.
Odgovori
+2
8 6
sebak81
08. 07. 2026 14.39
Lovci ga že nazdravljajo..
Odgovori
+2
10 8
Mac-tat
08. 07. 2026 14.35
Je pa sodišče rabilo 12 mesecev, da je ugotovilo, da je medvedov preveč. Koliko naraščaja se je v tem obdobju povečalo (+ eno leglo)????
Odgovori
-3
6 9
Misanthrope
08. 07. 2026 14.33
Človeška zloba
Odgovori
+0
13 13
big_foot
08. 07. 2026 14.29
Ja, samo 206 kosov je sedaj malo več ker je treba prištet še prirast. Sicer menim da medved je prav da je v naših gozdovih ampak glede na izkušnje romunov kjer je medvedov še za cca 1/4 več kot pri nas na 100 km2 tisto ni fino in je zelooo nevarno
Odgovori
+6
11 5
Marck
08. 07. 2026 14.52
Ti si cela prirast, sej se ne množijo,ko miši.
Odgovori
+3
7 4
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