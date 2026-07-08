Sodišče zavrnilo tožbo: odstrel 206 medvedov se lahko nadaljuje

"V upravnem sporu zaradi odvzema medveda iz narave je bilo odločeno, in sicer je bila tožba s sodbo z dne, 12. 6. 2026 zavrnjena," je za 24ur.com povedala podpredsednica Upravnega sodišča mag. Mojca Muha.

S tem je končan upravni spor, zaradi katerega je bilo izvajanje dovoljenja za odstrel začasno zadržano. Upravno sodišče je namreč lani na predlog AAG izdalo začasno odredbo, s katero je do končne odločitve prepovedalo izvajanje odstrela.

Spor se je nanašal na odločbo Ministrstva za naravne vire in prostor, ki je maja 2025 izdalo dovoljenje za odstrel 206 rjavih medvedov, veljavnost dovoljenja pa nato podaljšalo do konca leta 2026.