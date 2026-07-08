Sodišče zavrnilo tožbo: odstrel 206 medvedov se lahko nadaljuje

"V upravnem sporu zaradi odvzema medveda iz narave je bilo odločeno, in sicer je bila tožba s sodbo z dne, 12. 6. 2026 zavrnjena," je za 24ur.com povedala podpredsednica Upravnega sodišča mag. Mojca Muha.
S tem je končan upravni spor, zaradi katerega je bilo izvajanje dovoljenja za odstrel začasno zadržano. Upravno sodišče je namreč lani na predlog AAG izdalo začasno odredbo, s katero je do končne odločitve prepovedalo izvajanje odstrela.
Spor se je nanašal na odločbo Ministrstva za naravne vire in prostor, ki je maja 2025 izdalo dovoljenje za odstrel 206 rjavih medvedov, veljavnost dovoljenja pa nato podaljšalo do konca leta 2026.
Dovoljenje za odstrel je ministrstvo izdalo na podlagi strokovnih mnenj Zavoda za gozdove Slovenije in Zavoda RS za varstvo narave. Po ocenah stroke populacija rjavega medveda v Sloveniji še naprej narašča in trenutno šteje nekaj več kot tisoč osebkov. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi bilo dolgoročno vzdržno približno 800 medvedov, saj večja številčnost povečuje tudi število konfliktov med ljudmi in medvedi.
Na novembrski obravnavi je AAG izpodbijal strokovne podlage za izdajo dovoljenja ter zahteval izločitev sodnice in predložitev dodatnih dokazov, vendar je sodišče vse njihove predloge zavrnilo.
Ker je rjavi medved v Sloveniji zavarovana vrsta, je odstrel dovoljen le pod strogimi zakonskimi pogoji, med drugim, kadar gre za edini učinkovit ukrep in ta ne ogroža ohranitvenega stanja populacije.
Z zavrnitvijo tožbe je prenehala veljati tudi začasna odredba o zadržanju izvrševanja odločbe, zato se lahko dovoljenje za odstrel 206 rjavih medvedov znova začne izvajati.
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