Sodišče znižalo kazni obtoženim v zadevi Balkanski bojevnik

Da so višji sodniki Draganu Tošiću, prvoobtoženemu v tej zadevi, in še nekaterim drugim znižali kazni, je bilo jasno že po tem, ko so pred nekaj tedni v pripor dobili sklepe o podaljšanju pripora. Obsodili so jih samo zaradi trgovine s prepovedano drogo, ne pa tudi zaradi hudodelskega združevanja, pišejo Primorske novice.

Tošićuso višji sodniki kazen znižali s 16 let in pol zapora na 15 let zapora. Draganu Bjelkašu, ki je bil na prvi stopnji prav tako obsojen na 16 let in pol zapora, so kazen znižali na 14 let zapora, Jakobu Remškarju na 10 let zapora (z 11 let in pol), Mirzetu Luceviću na pet let zapora (s šestih let in pol), Suzani Remškarpa na leto zapora (s 13 mesecev zapora). Kazen so znižali tudi Marku Bubliću, v enem delu so zanj zavrnili obtožbo, nato pa so mu izrekli 15 let in mesec dni zapora (po sojenju na prvi stopnji ga je čakalo 16 let in en mesec zaporne kazni).