Sodna stavba: Kriminalisti znova obiskali ministrstvo za pravosodje

Na ministrstvu za pravosodje so potrdili, da so jih včeraj znova obiskali kriminalisti. Kot so dodali, so kriminalisti prišli v prostore Generalnega sekretariata, v prostore, ki prejšnji teden še niso bili pregledani.

Januarja smo prvi razkrili, da naj bi država novo sodno stavbo na Litijski cesti preplačala za šest milijonov evrov. Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je 5. marca s kriminalisti več policijskih uprav izvajal 16 hišnih preiskav zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti v zvezi z nakupom nepremičnine za potrebe pravosodnih organov. Da preiskava poteka tudi pri njih, so nam potrdili na ministrstvu za pravosodje. "Vašo informacijo lahko potrdimo, komentirati pa je ne moremo," so zapisali. Kriminalisti pa so jih znova obiskali včeraj. Kot so nam potrdili tokrat, so kriminalisti prišli v prostore Generalnega sekretariata, v prostore, ki prejšnji teden še niso bili pregledani.

Več podrobnosti o hišnih preiskavah, ki so potekale prejšnji teden, je v izjavi za medije predstavil direktor NPU Darko Muženič. Kot je pojasnil, so hišne preiskave potekale na območju policijskih uprav Ljubljana, Koper, Maribor in Novo mesto. Sodelovalo je 61 preiskovalcev NPU in kriminalisti iz več policijskih uprav. Kriminalisti sumijo, da je 13 oseb izvršilo kaznivo dejanje s tem, da so v postopku nakupa nepremičnine pripravili dokumentacijo, ki ni izkazovala resničnega stanja nepremičnine v naravi. Pri tem so pridobili protipravno premoženjsko korist v višini 3,4 milijona evrov. Za omenjeno kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen od enega do osem let zapora, je povedal Muženič. Pridržali niso nikogar. Predkazenski postopek sicer usmerja Specializirano državno tožilstvo RS. Po neuradnih informacijah med osumljenimi ni Dominike Švarc Pipan, naj bi bili pa Uroš Gojkovič, Simon Starček, Sebastjan Vežnaver ter sodni cenilec Anton Rigler. Spomnimo Ministrstvo je kupilo stavbo za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani, zanjo pa je odštelo 7,7 milijona evrov, država pa naj bi jo tako preplačala za dobrih 6 milijonov. Zaradi nakupa je morala odstopiti od danes že nekdanja ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, saj so se nanjo zgrnili očitki o netransparentnem in negospodarnem nakupu.

Sodna stavba na Litijski FOTO: Bobo icon-expand