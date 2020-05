Sodne počitnice bodo letos le v prvi polovici avgusta

Zaradi epidemije novega koronavirusa so na sodiščih nastali nekateri zaostanki, ki jih bodo skušali reševati tudi s skrajšanjem letošnjih sodnih počitnic. Te naj bi tako letos namesto enega meseca trajale dva tedna, in sicer od 1. do 15. avgusta, je na novinarski konferenci povedal predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič.

Z razglasitvijo epidemije so namreč na sodiščih z namenom čim bolj zmanjšati možnost širjenja epidemije zelo omejili delo. Obravnavali so večinoma le nujne zadeve, roki v nenujnih zadevah pa niso tekli. Po besedah Florjančiča se o tem, kdaj bodo prenehale uredbe o omejenem poslovanju sodišč, pogovarjajo z ministrstvom za pravosodje, saj je to vezano tudi na spremembo nekatere zakonodaje, trenutno pa predvidevajo, da bo delo na sodiščih v običajnem obsegu steklo 1. junija. Takrat naj bi tudi znova začeli teči vsi sodni roki. Zaradi epidemije novega koronavirusa so na sodiščih nastali nekateri zaostanki, ki jih bodo skušali reševati tudi s skrajšanjem letošnjih sodnih počitnic. FOTO: Shutterstock Se pa na vrhovnem sodišču zavedajo, da bi lahko ob ponovnem polnem zagonu dela na sodiščih prišlo do težav z zagotavljanjem primernih sodnih dvoran, saj bo treba še naprej upoštevati osnovne ukrepe za preprečevanje okužb. Po besedah Florjančiča bi lahko težave nastale predvsem na prvostopenjskih sodiščih, predvsem v Ljubljani. "Okrajno sodišče v Ljubljani na primer skoraj nima obravnavne dvorane, ki bi bila uporabna za te razmere. Težave pričakujemo na kazenskem področju, tudi za družinsko področje prejemamo sporočila, da je težava, ker se naroki izvajajo z večjim številom udeležencev,"je dejal Florjančič na novinarski konferenci, na kateri je sicer predstavil poročilo o delu sodišč v letu 2019. Zato so po njegovih besedah predsednike sodišč že zaprosili, da sporočijo, kakšne so njihove potrebe, hkrati pa so tudi v pogovorih z ministrstvom o možnosti, kako reševati težave. Ena od rešitev bi bila lahko najem dvoran na kateri od fakultet ali kje drugje, je dejal.