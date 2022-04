Sodni izvedenec v primeru Etre dopušča možnost dogovora o nižji ceni

Prodaja manjših deležev zaposlenih pa se zdi Sokliču dobra, saj to prinaša boljše poslovne rezultate in s tem koristi vsem lastnikom.

Za Kolektor, ki ni želel kupiti celotnega, 100-odstotnega deleža Etre 33, pa je veljala drugačna cena. Po Sokličevem mnenju ni s tem nič narobe, če so se prevzemniki s kupcem, družbo Sarini, dogovorili glede cene. To velja tudi za družbo Transing, ki je od Sarinija kupila 15-odstotni delež; ta je bil zaradi stečaja Transinga kasneje prodan.

V zaključku svojega izvedenskega mnenja o prevzemu Etre 33 je Tomo Soklič dopustil dve možni varianti. Bolj se mu zdi verjetna druga, po kateri naj bi bil sklenjen dogovor družbe Sarini s Petrom Novakom in Tomažem Kmeclom , da ji plačata nižjo ceno za petodstotni delež v Etri. Soklič meni, da bi morala Kmecl in Novak v tem primeru svoj delež v Etri kupiti po tržni ceni, vendar bi ga lahko plačala tudi drugače, ne le z denarjem.

V nadaljevanju današnje glavne obravnave je predsednik sodnega senata Goran Klavora odločal o dodatnih dokazih; tako se je strinjal z zaslišanjem še dveh prič, kar naj bi se zgodilo na naslednjem naroku 6. maja. Prav tako je med dokazni material sprejel letna poročila družbe Etra za leta 2007, 2008 in 2009, iz katerih so razvidna izplačila dividend tedanjim lastnikom. Glavna obravnava se tako počasi bliža koncu, konec maja naj bi tožilec in zagovorniki že pripravili zaključne govore.

Glede na obtožnico naj bi Stojan Petrič dvema vodstvenima predstavnikoma v družbi Etra 33 pridobil 1,8 milijona evrov premoženjske koristi. Pri tem naj bi mu pomagali soobtoženi Uroš Stabej, Tomaž Kmecl, Peter Novak in Metod Smrekar, vseh pet obtoženih pa je na predobravnavnem naroku obtožbe zavrnilo.

Specializirano tožilstvo je obtožnico, s katero omenjenim očita kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, vložilo v začetku lanskega februarja.