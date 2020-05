Sodni izvršitelj v dolgem in mučnem postopku materi odvzel tri otroke

Pred dvema mesecema je sodni izvršitelj ob pomoči štirih socialnih delavk, policije in še dveh pomočnikov materi odzvel tri otroke. Postopek odvzema je trajal kar štiri ure, bil je mučen in travmatičen. Ali je bilo ravnanje sodnice okrožnega državnega sodišča v Ljubljani, ki je vztrajala, da se odvzem otrok zaključi, pa čeprav je trajal kar štiri ure, in se je iz njega, kot smo videli, hotel umakniti celo izvršitelj, pravilno, preverja tudi ministrstvo za pravosodje.

