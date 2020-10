Sodni senat odločil, da primer Novič še ni zastaral

Po prepričanju obrambe Milka Noviča, ki je na ljubljansko okrožno sodišče tudi vložila predlog za zastaranje pregona, je pregon zastaral minulo nedeljo. Kaznivo dejanje umora sicer zastara v 50 letih, a to v konkretnem primeru ne velja, ker je bila prva sodba Noviču, s katero so ga obsodili na 25 let zapora, razveljavljena na vrhovnem sodišču. V tem primeru zadeva zastara v dveh letih od razveljavitve sodbe, ki se je zgodila 11. oktobra predlani. Božičnikova je pojasnila, da je interventni zakon, ki je veljal od konca marca do junija, zadržal tek zastaralnih rokov, poroča Dnevnik.