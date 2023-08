Sodni senat ugotovil kršitve postopka v primeru preiskave umora Danijela Božića

Sodni senat je razveljavil sklep o uvedbi sodne preiskave zoper osumljene ugrabitve in umora Danijela Božića novembra 2019. Po preučitvi pritožb obrambe, pregledu dokazov v sodnem spisu in sklepu o uvedeni sodni preiskavi je namreč ugotovil, da je v omenjenem sklepu storjenih več bistvenih kršitev kazenskega postopka.

Kot navaja časnik Večer, je bila zaradi ugrabitve in umora Danijela Božića ter poskusa ugrabitve in umora Žarka Tešanovića 3. maja letos na ljubljanskem okrožnem sodišču uvedena sodna preiskava zoper osem oseb, in sicer Klemna Kadivca, Blaža Kadivca, Drejca Kovača - vsi trije so med obtoženimi v zadevi Kavaški klan - Vlada Kljaljevića, Bojana Stanojevića, Savo Čošovića, Marca Skerbca ter ljubljanskega podjetnika Semirja Hajderpašića, ki je osumljen pomoči pri teh kaznivih dejanjih.

Na sklep o uvedbi preiskave se je pritožila obramba osumljenih. S pritožbo so uspeli. Sodni senat je razveljavil sklep o uvedbi sodne preiskave zoper osumljene. Specializirano državno tožilstvo pa se je že pritožilo na višje sodišče.

Po navedbah Večera je senat med drugim ugotovil, da se ljubljanska preiskovalna sodnica v sklepu o uvedbi sodne preiskave sklicuje na nekatere dokaze, ki so bili na sojenju Stanojeviću in Klemnu Kadivcu pred koprskim okrožnim sodiščem kot nezakoniti izločeni iz sodnega spisa. Preiskovalni sodnici je pritožbeni senat naložil, da zadevo znova temeljito prouči in se odloči, ali bo zoper osumljene spet uvedena sodna preiskava ali ne ter odločitev natančno in z dokazi obrazloži.

