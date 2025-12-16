Čigav je maserati, ki ga je Snežiču zasegla finančna uprava?

Bosanski podjetnik in Snežičev dolgoletni prijatelj na mariborskem sodišču s tožbo zoper državo, v kateri želi dokazati, da je Furs odvzel njegov, in ne Snežičev avtomobil. Furs konkretnega postopka ne more komentirati, po zakonu pa lahko v postopku izvršbe zarubi vse rubljive premičnine, ki jih ima dolžnik v lasti oziroma v posesti. Maseratija so sicer, kot je znano, uslužbenci davčne uprave odvzeli pred dobrima dvema letoma in je od takrat na parkirišču Fursa, v primerih, kadar pride do vložene tožbe, pa se prodaja zadrži.

"Imam notarsko pogodbo, ker sem kupil avto z gotovino, ga izplačal," je povedal bosanski podjetnik Dario Ivanković in dodal: "Avto je čist kot solza, imamo kupoprodajno pogodbo, vse imamo! In to bomo vse predložili sodišču. Ne vem, zdi se, da se to dogaja na neki politični osnovi."

Mnenje države je seveda drugačno. Kot je bilo slišati v sodni dvorani, tožena stran očita, da je pogodba fiktivna. Ivanković pa pravi, da je maseratija kupil od Lidije Zrnič, sicer Snežičeve prijateljice. Nato je, pravi, maseratija posojal Diani Đuđić, Snežič pa ga je, kot pravi sam, le občasno vozil.

Davčni svetovalec Rok Snežič je dejal: "Gospa Lidija Zrnič, kot ste tudi slišali na sodišču in bili so predočeni dokazi, je maseratija plačala z denarnim tokom. Iz svojega bančnega računa ga je plačala, plačala je DDV v Bosni in postala lastnica. Prodala ga je nato Dariu Ivankoviću. Nikjer v tem krogu ni nastopal Rok Snežič kot lastnik. Tako da je smešno drugače ugotavljati, kdo je lastnik tega avtomobila."

Je pa Ivanković, pravi, na sodišču v BiH že vložil 80.000 evrov visok tožbeni zahtevek zoper Slovenijo, obravnava pa še ni razpisana. V primeru uspešne tožbe na mariborskem sodišču Ivanković napoveduje odškodninski zahtevek ter pravi, da ima velike stroške, saj da zaradi odvzema najema drugega maseratija.

"Kratko bodo pa potegnili davkoplačevalci, kajti tu se pogovarjamo o približno 300.000 evrih najema tega avtomobila, kajti dnevni najem takšnega maseratija je 500 evrov, Furs oziroma vlada pa ta avto zadržuje že dve leti in pol," je dejal Snežič.

Do zaključka pravde bo trajalo še nekaj časa. Državo zastopa državno odvetništvo, od koder sporočajo, da postopkov pred njihovim pravnomočnim zaključkom ne morejo komentirati.