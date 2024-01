Sodni svet bo odločal o vložitvi zahteve za izvršitev ustavne odločbe

Vladimir Horvat te ugotovitve v sredo še ni mogel napovedati, saj je odvisna od soglasja oz. večine glasov članov Sodnega sveta. Sklepe bodo malce prilagodili, če se bosta vabilu na sejo sveta odzvala predsednik vlade Robert Golob in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

V primeru, da se predstavnika izvršne in zakonodajne oblasti vabilu ne bosta odzvala, pa bodo na to gotovo opozorili in se pri tem sklicevali na mednarodne standarde. "Vse veje oblasti morajo ena do druge ravnati spoštljivo, celo sodelovalno. V primeru, da je ena veja ogrožena oz. napadena, se morata drugi dve veji oglasiti in jo zaščititi," je bil nazoren Horvat.

Do srede zvečer sicer ni prejel potrdila o udeležbi Goloba in Klakočar Zupančičeve, kar je komentiral z besedami, da upanje umre zadnje. Dodal je, da se bo sodni svet na seji sestal ob 13. uri in o svojih sklepih nemudoma obvestil javnost.